ОДКБ обсудит исключение Армении из организации из-за долгов

Армения уже два года не платит взносы в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, участники ОДКБ рассмотрят применение к Армении «соответствующей статьи устава организации». По уставу Армению могут лишить права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Лавров

Фото: пресс-служба президента РФ

«В день выборов в Армении мой коллега, Арарат Самвелович Мирзоян, на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем... Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ — ситуация, которая предусмотрена уставом организации, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ»,— сказал господин Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ (цитата по «РИА Новости»).

Согласно ст. 25 Устава ОДКБ, если страна-член организации в течение двух лет не погашает задолженность перед бюджетом, Совет коллективной безопасности может приостановить право выдвижения граждан этой страны на квотные должности в рамках ОДКБ, а также лишить страну права голоса до погашения задолженности. Ст. 20 предполагает, что в случае невыполнения устава страной-членом ОДКБ, Совет может исключить эту страну из организации. Решение в таком случае принимают без учета голоса самой страны.

Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Решение объяснялось тем, что союзники — среди которых Россия и Белоруссия — не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ОДКБ угрозой безопасности республики. Он допускал выход Армении из организации «в случае необходимости». На прошедшем в июне заседании Совета министров обороны ОДКБ представитель Армении не присутствовал.