«Нью-Йорк Никс» установил рекорд финальных серий НБА

«Нью-Йорк Никс» на своем паркете победил «Сан-Антонио Сперс» в четвертом матче финальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:106.

По ходу матча «Никс» отыграли отставание в 29 очков, установив рекорд по этому показателю. От поражения команду спас двухочковый бросок легкого форварда Оу Джи Ануноби за полторы секунды до конца четвертой четверти. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нью-Йорка» Джален Брансон, набравший 36 очков. У «Сан-Антонио» больше всего баллов в свой актив записал центровой Виктор Вембаньяма — 24.

Ранее в истории финалов play-off НБА никто не отыгрывал такую разницу. Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Селтикс». В сезоне-2007/08 клуб победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертой игре решающей серии, отставая по ходу матча на 24 очка.

«Никс» увеличили отрыв в противостоянии до четырех побед — 3:1. Пятый матч серии пройдет в ночь на 14 июня на площадке «Сперс».

О «Нью-Йорк Никс» — в материале «„Никс“-фактор».

Таисия Орлова