Большинство опрошенных россиян выступили за введение штрафов за сталкинг

Подавляющее большинство россиян (84%) считают необходимым ввести административную ответственность за сталкинг — навязчивое преследование, слежку или запугивание, в том числе в интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса Russian Field, проведенного 13–20 мая 2026 года среди 1605 респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Ксения Горячева (партия «Новые люди»)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Ксения Горячева (партия «Новые люди»)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предложение ввести штраф или арест до 15 суток поддерживают 84% опрошенных, причем каждый второй (51%) убежден в абсолютной необходимости такой меры. Против выступают лишь 10%. Идею активнее одобряют женщины, молодежь 18–29 лет, обеспеченные респонденты и те, кто лично сталкивался с преследованием.

Сам опыт сталкинга знаком 22% граждан (чаще жители крупных городов, женщины и люди с высшим образованием). Среди противников новой меры главный аргумент — риск ложных обвинений (21%), также называли чрезмерную строгость (10%), ограничение свободы (9%) и сложность доказывания (6%). Почти четверть противников (23%) затруднились с ответом.

В феврале депутат Госдумы Ксения Горячева от партии «Новые люди» внесла законопроект «О противодействии навязчивому преследованию». Она предложила наделить суды правом выдавать «охранные ордеры» на полгода, запрещающие преследователю приближаться к жертве и контактировать с ней, а в случае нарушения применять уголовную статью 315 (неисполнение решения суда), максимальное наказание по которой лишение свободы на срок до двух лет. В том же месяце правовое управление Госдумы вернуло законопроект на доработку.

О борьбе «Новых людей» за права женщин — в материале «Избирательниц завлекают манифестом».