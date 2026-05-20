Избирательниц завлекают манифестом

Партия «Новые люди» провела 20 мая первое публичное обсуждение своего манифеста в защиту прав российских женщин. Участники круглого стола в Госдуме обменялись мнениями по поводу базовых пунктов документа (репродуктивное здоровье, профессиональная дискриминация, домашнее насилие и тому подобное) и отметили, что манифест уже спровоцировал атаки и критику со стороны. Тем не менее попытка выйти на диалог с женской аудиторией имеет электоральные перспективы, считает эксперт.

Программный «Манифест женщин России» «Новые люди» опубликовали 12 мая на специальном сайте. Документ разработан в ответ на негативные общественные тенденции, пояснили авторы: «Нам указывают, где работать, как жить, как выглядеть, когда рожать и какой выбор считать "правильным"… Одновременно звучат призывы запрещать аборты, и все чаще осуждают одиноких матерей». Среди десяти заветов манифеста — «уважение вместо хамства», «равная оплата вместо скидки на женский труд», «опора вместо одиночества», «выбор вместо запретов» и другое. Посетителям сайта предлагается оставить конкретные инициативы под каждым из заветов и подписаться под документом в целом. К вечеру автографы оставили 56 тыс. человек.

Курирующая в партии этот проект депутат Госдумы Ксения Горячева пояснила, что манифест был выпущен в ответ на «очень странную информационную кампанию по унижению женщин». А содержащиеся в нем «простые вещи», по ее словам, вызвали не только «большую поддержку», но и «большое сопротивление»: за две недели сайт проекта пытались «положить» дважды.

«Казалось бы, обычное дело — давайте уважать женщин, не бить их и не преследовать. Но оказалось, что противников тоже немало»,— развела руками депутат.

А модератор круглого стола, глава партийного комитета по вопросам семьи Кира Доросева добавила, что это мероприятие даст старт обсуждениям «системного социального контракта»: «Общество и государство требуют от женщины полной самоотдачи, но готово ли государство защитить ее суверенитет?»

Первый час обсуждения был посвящен вопросам женского репродуктивного здоровья и психологической поддержки матерей и рожениц. В частности, дамы дружно требовали покончить с «акушерской агрессией» и «неэтичным поведением в самый уязвимый момент», развивать «постродовое сопровождение» и активное «включение отцов» в родительство и сопутствующие обязанности.

А вот по теме «отложенного материнства» возникла дискуссия.

Топ-менеджер и многодетная мать Мария Аристархова рекомендовала просвещать девушек относительно медицинских тонкостей (например, о том, что пик зачатия приходится на 24 года) и со школьной скамьи учить думать в парадигме «сначала материнство, потом карьера».

«Важна свобода выбора, на меня никто не давит, но при этом родить могу в любой момент»,— оговорилась она. «Не стоит у женщин вопрос между карьерой и ребенком, это навязанный страх»,— возразила Ксения Горячева и призвала «не рассказывать девчонкам, что им надо быстрее становиться мамами», а создавать условия и возможности «быть мамами» для работающих женщин. Депутат также посетовала на сомнительные формы «подачи информации», которые, вопреки задуманному, «отворачивают детей от того, чтобы хотя бы "валентинку" друг другу передать, не говоря уже о том, чтобы подойти». «Надо быть аккуратными, чтобы не передавить и не извратить само понятие семьи»,— уверена госпожа Горячева.

Затронули и тему домашнего насилия. Правозащитница Ева Меркачева подчеркнула, что если женщина «будет чувствовать себя в безопасности», то и «репродуктивная система будет работать хорошо». Между тем, сообщила она, в России в 2024 году были убиты 2046 женщин:

«Всего в 2024-м было убито чуть больше 6 тыс. человек — это минимальный показатель за десять лет. Но теперь каждая третья жертва — это женщина». От рук сожителей и мужей погибли 955 россиянок

«В целом убивать женщин стали реже, но зато каждое второе убийство совершается дома — в месте, которое для женщины должно ассоциироваться с защитой, но таковым не является»,— указала госпожа Меркачева.

Она же предложила и свое объяснение сути конфликта с традиционалистами, разгоревшегося после публикации манифеста. Вопросы борьбы с домашним насилием, по словам правозащитницы, нередко провоцируют критику в связи с самой формулировкой и препарируются «в духе разрушения традиционных ценностей». «Но говорить надо, надо проблему признавать — пусть это будет не "домашнее насилие", пусть что-то другое, но дадим спасение»,— призвала Ева Меркачева.

Востребованность проекта по защите интересов и прав женщин в России очевидна, так что с электоральной точки зрения ход с манифестом удачный, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, женская солидарность в теме защиты от дискриминации на работе, домашнего насилия, сталкинга, навязывания патриархальных моделей и права женщин распоряжаться собой давно требовала оформления в большой проект. С точки зрения политтехнологий тоже все сделано профессионально, считает эксперт: «На этой теме сейчас нет никого, а уже пора попытаться поговорить с женщинами обычным языком». Если «Новые люди» всерьез займутся продвижением проекта, то могут получить на осенних выборах дополнительные голоса, в том числе за счет перетока от единороссов, допускает господин Калачев. «Архаика» и «хтонь» надоели «даже простым русским бабам», хотя стилистически и эстетически к манифесту все-таки могут быть претензии, резюмирует политолог.

Григорий Лейба