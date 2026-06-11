Глава СКР затребовал доклад по делу о наезде автобуса на людей в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП в Екатеринбурге у храма «Большой Златоуст», передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма в центре Екатеринбурга и въехал в стоящих у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Все их личности установлены, кроме личности погибшего мальчика 8-10 лет.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Одно связано с нарушением ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), второе — с оказанием руководством автотранспортного предприятия некачественных услуг, которые привели к гибели двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Водитель автобуса и директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.

Подробности инцидента — в материале «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Ирина Пичурина