«Быстро вопрос не решится»

Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены на заключение мирного соглашения с Исламской Республикой. Тем не менее президент США анонсировал новые военные меры против Тегерана. Это произошло после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет. При этом глава Белого дома дает понять, что переговоры в очередной раз зашли в тупик. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что противостояние вокруг Ирана явно затягивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Новое или очередное обострение на Ближнем Востоке началось 7 июня. Это уже назвали однодневной войной Израиля и Ирана. Кто на кого напал и почему, объяснять уже не имеет смысла. Нужно лишь напомнить, что Дональд Трамп активно призывал стороны к миру. Президент Соединенных Штатов аргументировал свои требования тем, что мирная сделка близка как никогда и может быть заключена буквально через несколько дней. На этом фоне в СМИ появились подробности переговоров, которые якобы активно ведут Тегеран и Вашингтон.

Дело явно сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, иранская ядерная программа обсуждается — идет торг. Одним словом, есть повод для оптимизма. Цены на нефть снижались, танкеры более-менее свободно проходили через Ормузский пролив. При этом ситуацию с большим трудом можно было назвать спокойной. Перестрелки периодически возникали, доставалось и соседним странам. Но затем иранцы сбили американский боевой вертолет над Ормузским проливом. Экипаж спасли, однако позже выяснилось, что пилоты выжили чудом: иранский дрон разорвался буквально между ними. Риторика Дональда Трампа после этого изменилась радикально. Америка нанесла ответный удар. Хотя могло показаться, что верховный главнокомандующий какое-то время сомневался. Ранее считалось, что глава Белого дома воздержится от эскалации хотя бы на время открытия чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Судя по всему, эта версия несостоятельна, и Трамп в своем репертуаре — действует с точностью до наоборот. Думает одно, а на деле происходит другое.

Впрочем, возможно, это прелюдия к мирной сделке, попытка подтолкнуть Иран к ней с помощью силы.

Как бы то ни было, что-то очень серьезно повлияло на позицию президента. Что именно, станет понятно очень скоро. Лидер Америки достаточно эмоционально выступил перед журналистами и пообещал новые удары, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Можно предположить, что, пока шли то ли переговоры, то ли их имитация, Пентагон спланировал новую военную операцию, которая будет чередоваться с очередным переговорным раундом. На сегодня ясно одно: быстро вопрос не решится. Хотя кажется, что шансов у Исламской Республики немного.

Дмитрий Дризе