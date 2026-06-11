УК ПЛП получит из новосибирского бюджета 1,3 млрд рублей за три года

Принадлежащее Новосибирской области АО «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”» (УК ПЛП) получит в 2026—2028 годах бюджетные инвестиции в объеме 1,3 млрд руб. Соответствующее постановление издало правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Направить предоставленные бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры ПЛП Новосибирской области, работы, связанные с разработкой проектной документации на объекты инфраструктуры… и проведением инженерных изысканий…»,— говорится в документе.

Согласно документу, большая часть этих средств (562,27 млн руб.) будет направлена в 2028 году. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9,41 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года АО «Новосибирскавтодор» и ООО «Дорсиб плюс» подписали с УК ПЛП контракты на строительство двух участков дороги на территории парка на сумму 227 млн руб.

Валерий Лавский