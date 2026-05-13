Определен подрядчик для строительства дороги на территории ПЛП

АО «Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"» (АО «УК ПЛП») заключило контракты на строительство двух участков межплощадочной двухполосной дороги на территории площадки. Аукционы стоимостью 110,9 млн руб. и 116,5 млн руб. были объявлены в апреле.

Победителем конкурса на строительство дороги протяженностью 693 м признано АО «Новосибирскавтодор». Цена контракта составила 110,4 млн руб. Всего на участие в этом конкурсе поступили две заявки, договор заключен с участником, предложившим наименьшую цену.

Подряд на строительство дороги протяженностью 765 м достался единственному участнику аукциона — ООО «Дорсиб плюс». Компания предложила выполнить работы по начальной цене контракта — за 116,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, ширина проезжей части составит 7 м, расчетная скорость транспорта — 60 км/ч. Подрядчику также предстоит построить откосы, установить сигнальные столбики, обустроить освещение и нанести разметку. Дороги предназначены для движения грузовых автомобилей с производственных комплексов резидентов.

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2026 года. Гарантийный срок для дорожного полотна и слоев основания составляет восемь лет. Источником финансирования являются средства областного бюджета.

Лолита Белова