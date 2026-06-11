Прокуратура начала проверку транспортных компаний Екатеринбурга

Районные прокуроры по поручению прокурора Екатеринбурга Игоря Корелова начали проверки транспортных компаний по перевозке пассажиров после ДТП с наездом автобуса на прохожих у храма «Большой Златоуст», сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Во время проверок будут проверены соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспорта, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов. Особое внимание сотрудники ведомства уделят техническому состоянию автобусов, их проверке перед выпуском на линию и соблюдению правил техосмотра. Прокуроры также выяснят, как водители проходили медосмотр, их режим труда и отдыха. Кроме того, будут проанализированы жалобы пассажиров и участников дорожного движения на противоправные действия водителей — в том числе на нарушение ПДД и изменение утвержденного маршрута.

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма «Большой Златоуст» в центре Екатеринбурга и въехал в стоящих у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автобуса и директор транспортной компании задержаны. По данным следствия, глава компании недостаточно контролировал состояние транспорта, не организовал медосмотр водителей перед выходом их на маршруты, нарушал режим труда и отдыха сотрудников. Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что нужно проверить всех перевозчиков города.

Подробности инцидента — в материале «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова»

Ирина Пичурина