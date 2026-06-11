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Международная шахматная федерация приостановила членство России

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР). Причиной названо неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В соответствии со статьей 26.10 Устава FIDE, Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена», — указано в заявлении.

В FIDE при этом отметили, что Совет «подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов». Поэтому продолжать действовать положения, «обеспечивающие возможность участия в международных шахматных соревнованиях для имеющих на это право игроков на условиях, установленных FIDE».

О конфликте ФШР и FIDE читайте в материале «CAS уперся в Конституцию».

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