CAS уперся в Конституцию

Федерация шахмат России (ФШР), судя по всему, снова столкнулась с угрозой оказаться в статусе структуры, лишенной членства в Международной шахматной федерации (FIDE). FIDE напомнила о том, что 9 июня истек срок исполнения со стороны ФШР решения Спортивного арбитражного суда (CAS), ранее обязавшего ее прекратить деятельность на «новых территориях» РФ. Останавливать такую работу отечественная федерация, настаивающая на том, что не вправе «нарушать Конституцию РФ», не собирается. FIDE предстоит определить санкции в ее отношении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международная федерация шахмат опубликовала заявление, посвященное ситуации с Федерацией шахмат России. В нем говорится, что по решению Спортивного арбитражного суда, принятому весной, ФШР должна была привести свою работу «в соответствие» с ним к 9 июня. В связи с этим Совет FIDE, ее высший исполнительный орган, «официально затребовал» доказательства этого. В заявлении говорится о том, что «оценка имплементации решения» CAS будет проведена на следующем заседании совета. Оно состоится 17 июня. На нем же будет определено, будут ли в отношении ФШР вынесены «какие-либо санкции», исходя из положений Хартии FIDE.

Документ является продолжением чрезвычайно сложной истории.

Она началась летом 2024 года, когда FIDE, президентом которой является россиянин Аркадий Дворкович, лишила ФШР членства сроком на два года. Основанием для вынесения санкции послужила жалоба Украинской шахматной федерации (УШФ) на «активную деятельность» структуры на «новых территориях» — в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, привлечение представляющих их шахматистов к участию во всероссийских соревнованиях и аккредитацию региональных федераций. Ситуацию сравнивали с лишением членства в Международном олимпийском комитете (МОК) Олимпийского комитета России в 2023 году. Однако российская сторона успешно и оперативно оспорила вердикт. Уже в сентябре FIDE заменила отстранение, по сути, символическим штрафом в размере €45 тыс.

УШФ подала апелляцию на это решение в CAS. Его вердикт был обнародован в марте текущего года и оказался благоприятным скорее для украинской стороны. Арбитраж счел, что имеет место угроза «территориальной целостности» и действия, противоречащие уставу и регламентам головной шахматной организации. «Денежное наказание» за них в соответствии с его выводами является недостаточным. Адекватным наказанием CAS назвал прекращение деятельности ФШР во всех вышеуказанных регионах «в течение 90 дней». Если же этого не произойдет, федерация должна быть исключена из FIDE «на срок до трех лет». CAS призвал все заинтересованные стороны вступить в «конструктивный диалог» с целью разработать «пакет мер», направленный на обеспечение возможности игрокам из «новых регионов» участвовать в санкционированных FIDE соревнованиях и «развитие шахмат» на этих территориях в принципе.

Наиболее свежей страницей конфликта выглядело обнародованное на прошлой неделе обращение ФШР в Комиссию по этике FIDE с требованием отстранения уже президента УШФ Александра Камышина за «несовместимые» с должностью высказывания, «направленные на призывы к ударам по российским городам», и действия, «ведущие к гибели российских граждан».

«Да, мы получили письмо FIDE»,— подтвердил “Ъ” исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, добавив, что «наши юристы готовят выверенный ответ». Господин Ткачев дал понять, что российская сторона придерживается прежней, сформулированной еще весной позиции, не предполагающей отказа от деятельности на «новых территориях». «Мы, как член FIDE, действуем в соответствии с ее уставом. Но важно, чтобы положения устава не противоречили законодательству РФ и прежде всего Конституции страны. Мы не имеем права ее нарушать»,— пояснил Александр Ткачев.

Он воздержался от предположений, какие именно санкции могут грозить ФШР на этот раз и какими именно могут быть их практические последствия. У оказавшегося коротким отстранения 2024 года они были минимальными. По крайней мере запрета для российских шахматистов на участие в личных соревнованиях в нейтральном статусе (они вынуждены его приобретать с начала специальной военной операции на Украине) оно не предусматривало, а иных вариантов выступления просто не существовало. Но с тех пор произошло несколько событий, смягчивших санкционный режим в шахматах. Скажем, FIDE, следуя рекомендациям МОК, сняла все ограничения с российских спортсменов младших возрастов, вернув им флаг и гимн, а еще допустила к состязаниям под своей эгидой, включая крупнейшие — такие как Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдет в сентябре в Самарканде, сборные России. В львиной доле видов отечественные команды все еще не имеют допуска.

Алексей Доспехов