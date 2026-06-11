«Аэрофлот» перестанет продавать билеты по «плоским» тарифам иностранцам

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 15 июня меняет правила покупки авиабилетов по «плоскому» тарифу. Такие билеты будут доступны только для граждан России, следует из пресс-релиза перевозчика (есть у «Ъ»).

В «Аэрофлоте» заявили, что прекращают продажу таких билетов иностранцам из-за высокого спроса и «социальной значимости данной программы». По данным компании, в 2025 году на дальневосточных направлениях по «плоскому» тарифу путешествовало 1,5 млн пассажиров. Между Москвой и Калининградом таким тарифом в прошлом году воспользовались более 831 тыс. человек.

Авиабилеты по «плоским тарифам» можно купить на рейсы между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета.

В феврале «Аэрофлот» впервые с 2024 года провел индексацию «плоских» тарифов. Повышение вступило в силу с 29 марта. В частности, стоимость билетов на рейсы из Москвы в города Дальнего Востока выросла примерно на 16%. В «Аэрофлоте» повышение тарифов объяснили значительным ростом расходов на наземное обслуживание в аэропортах. Гендиректор перевозчика Сергей Александровский предупреждал о рисках подорожания билетов.

О планах «Аэрофлота» до конца года рассчитаться с иностранными лизингодателями читайте в материале «С деньгами на вылет».