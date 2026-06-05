С деньгами на вылет

В этом году «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) надеется завершить страховое урегулирование по последним шести самолетам иностранных лизингодателей. Необходимые для этого $100 млн группа хочет выплатить из своих средств. После этого у нее останутся неурегулированными права собственности на 134 самолета, которые принадлежали европейским структурам российских компаний. «Аэрофлот», по мнению экспертов, сейчас имеет больше самолетов для полетов за границу, чем ему необходимо, но урегулированные отношения по иностранным бортам позволят избежать в будущем судов с западными страховщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Аэрофлот» близок к страховому урегулированию с иностранными лизингодателями по шести самолетам. Как сообщил в ходе ПМЭФ гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, отвечая на вопрос “Ъ”, требуемые для этого $100 млн группа рассчитывает выделить из собственных средств. «Не считая сделок 2023 года с привлечением средств ФНБ, все последующие сделки мы финансировали из собственных и заемных средств»,— отметил он.

Эти шесть воздушных судов (ВС) — последние самолеты иностранных собственников, права собственности на которые осталось урегулировать группе.

С 2023 по 2025 год «Аэрофлот» урегулировал отношения по 113 из 271 иностранного ВС. Кроме того, группа закрыла финансовый лизинг по 18 дальнемагистральным самолетам. Таким образом, неурегулированными у группы останутся права собственности на 134 ВС иностранных дочерних структур российских лизингодателей: ГТЛК/ВЭБ, «ВТБ Лизинга» и «Сбер Лизинга». Большая их часть при этом очищена от двойной регистрации.

Из почти 300 млрд руб. средств ФНБ, как писал “Ъ”, на самолеты «Аэрофлота» было выделено более 250 млрд руб. Оставшиеся средства ушли на сделки S7, «Уральских авиалиний» и «Авроры». В конце года Сергей Александровский оценивал объем финансирования по 36 ВС в $1,1 млрд. Для финансирования этих сделок «Аэрофлот» в 2024 году утвердил программу облигаций на 86,9 млрд руб.

Сделки по шести самолетам обойдутся «Аэрофлоту» примерно в 7,3 млрд руб. по текущему курсу.

Скорректированная чистая прибыль группы в 2025 году снизилась почти втрое год к году, до 22,6 млрд руб. Выплатить треть этой суммы не составит труда без заемных средств, считает старший аналитик по транспортному сектору Альфа-банка Анастасия Егазарян. По итогам двух кварталов группа, по ее расчетам, получит более 20 млрд руб. обратного акциза и демпферных выплат, а остаток денежных средств на балансе на конец первого квартала превысил 64 млрд руб. Ожидаемые выплаты дивидендов, скорее всего, придутся на третий квартал, добавляет она.

«Аэрофлот» остается лидером по количеству сделок страхового урегулирования ВС. На втором месте — S7, которая весной через «НЛК Финанс» Росавиации оформила в российскую собственность два Airbus A321 (cм. “Ъ” от 20 мая). Всего у перевозчика закрыты сделки по 47 из 105 ВС в парке, до конца года S7 планирует урегулировать права еще по шести простаивающим у Red Wings Airbus. На третьем месте — «Уральские авиалинии», которые «выкупили» 19 из 52 своих Аirbus.

55,3 миллиона человек перевезла группа «Аэрофлот» по итогам 2025 года, по данным компании.

Часть собеседников “Ъ” в отрасли и экспертном сообществе отмечает, что «Аэрофлот» урегулировал права и очистил от двойной регистрации больше самолетов, чем сегодня необходимо для полетов за рубеж. Но, как отметил Сергей Александровский, «дополнительная гибкость» «Аэрофлоту» не помешает. По его словам, несмотря на заморозку контрактов, по ним продолжается начисление суммы долга. «Разумнее просто перевернуть из условно лизинговых платежей в банковское рефинансирование, но при этом иметь очищенный актив без каких-либо возможных ограничений»,— сказал “Ъ” господин Александровский.

При этом группа продолжает изучать возможности поставок иностранных ВС с вторичных зарубежных рынков. «Мы эту работу не останавливали»,— уточнил “Ъ” Сергей Александровский. Ранее это удалось только корпоративной авиакомпании «Северо-Запад», которая перевозит сотрудников НОВАТЭКа. В 2024 году перевозчик через цепочку юрисдикций ввез в Россию бизнес-джет Airbus A320neo, а в середине мая — второй Airbus A320, который уже получил российскую регистрацию. Но крупным пассажирским авиакомпаниям провести подобные сделки на вторичном рынке, по мнению собеседников “Ъ” в отрасли, будет сложнее. К тому же пока расчетная цена таких поставок в разы превышает рыночные цены на ВС, потому большинство собеседников “Ъ” не ожидает начала ввоза магистральных самолетов через третьи страны как минимум в ближайшие несколько лет. При этом, отмечают источники “Ъ”, урегулированные отношения с иностранными собственниками позволят «Аэрофлоту», в отличие от большинства других российских перевозчиков, избежать рисков судебного разбирательства с западными страховыми компаниями.

Айгуль Абдуллина, Санкт-Петербург