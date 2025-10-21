«Аэрофлот» заявил о рисках подорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Из-за увеличения расходов на обслуживание в аэропортах после их модернизации стоимость билетов может также вырасти. Об этом предупредил гендиректор «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский. По его словам, доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям доходит до 30%.

«Было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания (аэродромов в России.— “Ъ”). Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях. То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков»,— сказал господин Александровский на заседании комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по «Интерфаксу»).

Гендиректор «Аэрофлота» отметил, что средний тариф авиакомпании вырос на 6%, несмотря на рост расходов «опережающими темпами».

В сентябре стало известно о планах правительства модернизировать 129 аэродромов до 2030 года. Минтранс оценивал объем необходимого финансирования в 522 млрд руб., из них 366 млрд руб. — бюджетные. Тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 руб.