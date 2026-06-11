В Кузбассе соцработника отправили в колонию за хищение квартиры участницы ВОВ

Суд Кемеровской области приговорил к четырем годам колонии соцработника, похитившую квартиру участницы Великой Отечественной войны. Имущество возвращено потерпевшей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе 2025 года в полицию Ленинска-Кузнецкого поступили материалы проверки, проведенной прокуратурой и ФСБ. Речь в них шла о мошеннических действиях с 2-комнатной квартирой 101-летней участницы ВОВ. Расследование установило, что к преступлению причастна работница отделения социального обслуживания населения. Злоумышленница установила с пенсионеркой доверительные отношения и уговорила ее оформить договор дарения квартиры стоимостью более 2,6 млн руб. Для этого она сопроводила пожилую женщину к нотариусу, где были составлены необходимые документы.

Соцработник вину не признала, пояснив, что ухаживала за подопечной из гуманных соображений.

Илья Николаев