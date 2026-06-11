Для продажи активов ЮГК во второй раз объявят «голландский аукцион»

Росимущество объявит аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» за 162 млрд руб. по голландской системе. Это уже вторые подобные торги и четвертые в целом, сообщает пресс-служба ведомства.

Торги начнутся 11 июня, сбор заявок продлится до 18 июня. Итоги подведут 19 июня. На «голландском аукционе» снижение стоимости может составить до 50% от начальной цены продажи. Шаг на понижение составит 2% от начальной цены продажи — 3,2 млрд руб., на повышение — 0,5% или 810 млн руб. Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Росимущество уже трижды пыталось продать активы ЮГК. Планируется реализовать 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно, а также другие организации. На первый аукцион никто не заявился. Второй раз торги проводили по голландской системе. Такой аукцион признают состоявшимся только при наличии двух участников, до торгов же допустили только одного. Третьи торги признали несостоявшимися 10 июня.

Виталина Ярховска