Золотая распродажа

Росимущество не смогло с первой попытки продать 67,2% акций национализированного ПАО «Южуралзолото группа компаний» и девяти компаний, связанных с холдингом. Прием заявок осуществлялся всего семь дней — с 8 по 15 мая. Общая рыночная стоимость активов составила 162 млрд руб. В результате аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей. По этой причине Росимущество планирует выставить активы группы ЮГК на «голландском» аукционе, где их цена может снизиться до 81 млрд руб. Эксперты считают, что уровень конкуренции на торгах по продаже таких крупных активов всегда минимален, поскольку условия продажи диктует потенциальный покупатель. Он, в свою очередь, может дожидаться наиболее подходящей ему цены.



Первый аукцион по продаже акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» и входивших в холдинг компаний за 162 млрд руб. не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок на покупку. Информация об этом размещена на сайте «ГИС. Торги». Торги провели 18 мая. На прием заявок Росимущество выделило всего семь дней, из которых только пять рабочих — с 8 по 15 мая. Потенциальному покупателю также нужно было внести задаток в размере 32,4 млн руб. Аукцион планировалось признать состоявшимся даже при наличии единственного участника.

В результате после неудавшихся торгов Росимущество заявило о намерении объявить 19 мая «голландский» аукцион, проходящий с понижением цены. На нем стоимость акций и национализированных компаний может снизиться до 81 млрд руб.

Однако в этот раз одной заявки будет недостаточно, чтобы провести аукцион. Для процедуры необходимо участие двух и более покупателей. Им нужно внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов — 32,4 млрд руб. Шаг на понижение стоимости — 3,2 млрд руб., а на повышение — 810,1 млн руб.

В ходе аукциона вновь планируется реализовать 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно. Государство также хотело продать 80% доли ООО «Арбат-Сити» за 1 руб., 100% ООО «Уралтранскомплект» — 434 млн руб., 67% доли агрокомплекса «Экомодуль» — 529,8 млн руб., 67% ООО «Сады Предгорья» — 477,9 млн руб., а также по 1% доли ООО «Погрузочно-транспортное управление» (18 млн руб.) и ООО «Коркинский экскаваторно-вагоноремонтный завод» (13,4 млн руб.).

После объявления новостей о срыве аукциона 18 мая акции ЮГК обвалились на Мосбирже. За несколько минут цена опустилась с 0,72 руб. до 0,66 руб.

«Южуралзолото» является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России. Оно учреждено в 1976 году в Пласте. Спустя 17 лет предприниматель Константин Струков приватизировал предприятие, выкупив основную часть активов ЮГК. Впоследствии организация расширилась, занимаясь добычей золота на Светлинском месторождении, шахте «Центральная», месторождениях в Хакасии и Красноярском крае, а также на Дарасунском руднике.

ПАО «Южуралзолото группа компаний», управляющая компания ЮГК и связанные с холдингом компании находятся под управлением государства в лице Росимущества с 11 июля 2025 года.

Компании «Бизнес-Актив», «Арбат-Сити» и «Хоум», по данным «СПАРК-Интерфакс», владеют и управляют зданием бизнес-центра «Челябинск-Сити» по Кирова, 159. Второй организацией руководит Сергей Евтеев. Он же является бывшим гендиректором «Бизнес-Актива». Сергей Евтеев был помощником Константина Струкова. В 2025 году выступил кандидатом от партии «Единая Россия» на выборы в законодательное собрание Челябинской области. В своей официальной группе «ВКонтакте» он сообщал, что сам господин Струков предложил ему стать депутатом вместо него. Вскоре после национализации ЮГК Сергей Евтеев снял свою кандидатуру. По данным «СПАРКа», он также является бывшим гендиректором «Уралтранс­комплекта». Остальные компании, выставленные на продажу, принадлежали либо ЮГК и аффилированным с холдингом организациям, либо родственникам и ближнему кругу Константина Струкова.

Решение о национализации принял Советский районный суд Челябинска, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и других компаний, связанных с холдингом. Ответчиками, помимо Константина Струкова, выступили его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять руководителей и владельцев различных компаний — Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, Екатерина Абрамова и Андрей Верзилин. Надзорное ведомство доказало, что Константин Струков использовал свое должностное положение и работу в законодательном собрании Челябинской области, чтобы установить контроль над предприятием ЮГК и другими компаниями. По данным «Ъ-Южный Урал», выручку от деятельности бизнесмен регулярно выводил из России в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и другие страны при помощи родственников. Константина Струкова вскоре после удовлетворения требований Генпрокуратуры отстранили от должности президента ЮГК.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подчеркивает, что продажа крупных активов — всегда длительный процесс.

«С первого раза такие лоты продаются в исключительных случаях, даже когда потенциальный приобретатель очевиден или есть очевидный интерес со стороны конкретного лица к покупке. По сути, ситуации, когда потенциального приобретателя нет и когда он есть, отличаются несущественно: и в том, и в другом случае уровень конкуренции мизерный. Это значит, что условия на торгах и условия сделки диктуются не организатором/продавцом, а покупателем»,— считает Илья Жарский.

По словам эксперта, покупатель может дожидаться уменьшения цены актива до той, которую посчитает справедливой. С каждыми последующими торгами стоимость лота, вероятнее всего, будет снижаться.

«В некоторых случаях дисконт может достигать 60%. И хотя это скорее исключительная ситуация, 20%-ный дисконт и даже больше в данном случае не выглядит чем-то невероятным. Логично это потому, что покупатель принимает на себя существенные риски, связанные с судьбой актива. Бывшие бенефициары, у которых актив был изъят, могут продолжать добиваться признания решения об изъятии незаконным и после продажи имущества на торгах, а это формирует риски реституции, то есть восстановления их в правах»,— отметил Илья Жарский.

Эксперт пришел к выводу, что быстрая продажа активов является наиболее выгодной для инвестиционного климата в России. По его словам, с точки зрения биржевых котировок ЮГК, есть три варианта развития событий.

Если государство сможет быстро продать активы стратегическому, крупному игроку по цене, близкой к той, что сейчас на бирже, то стоимость акций ЮГК может вырасти на 15–25%. В случае, если реализация активов затянется на полгода и более, то сильного роста или падения ожидать не стоит. Цена акций будет сильно колебаться в зависимости от новостей, связанных с ЮГК. Третий и самый негативный сценарий: если компания станет непубличной, акции будут принудительно выкуплены у всех миноритариев по самой низкой цене. Их стоимость значительно уменьшится, а акционеры могут потерять деньги.

Ольга Воробьева