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В Алтайском крае пройдет суд над криминальным авторитетом

Алтайское краевое управление СКР завершило расследование дела 57-летнего криминального авторитета, которому предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 201.1 УК РФ). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации СКР, обвиняемый в 2025 году получил на территории Алтайского края высший статус в преступной иерархии, который наделил его неформальными полномочиями среди лиц, придерживающихся криминальных взглядов. Он принимал участие в разрешении споров и конфликтов, пропагандировал криминальные традиции.

Авторитет, имеющий статус «положенца», был задержан оперативниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Илья Николаев

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