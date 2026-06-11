В Омске одобрили концепцию межвузовского кампуса

Омский архитектурно-градостроительный совет одобрил концепцию межвузовского кампуса, предложенную градостроительным институтом «Мирпроект». Итоги заседания совета подвел губернатор Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект получил наименование «Элемент 55». Кампус разместится в микрорайоне Зеленая река. Площадь комплекса составит 100 тыс. кв. м.

«На территории появятся гостиничные корпуса, технопарк, учебно-лабораторный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр»,— отметил глава Омской области.

ООО Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» находится в Москве. Филиалы открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 11 млн руб. при выручке 1,92 млрд руб. Учредителями указаны Андрей Суздальцев (74,11%) и Евгений Акатов (25,88%). «Мирпроект», в частности, занимался проектированием студенческих кампусов в Калининграде, Перми, Уфе, Южно-Сахалинске и др.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2025 года Виталий Хоценко сообщал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о том, что первая очередь кампуса будет сдана в 2030 году. Строительством объектов займется группа «Эталон».

Валерий Лавский