Строительство кампуса в Омске пройдет в три этапа и завершится в 2035 году

Первый этап строительства межвузовского студенческого кампуса в Омске завершится в 2030 году. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Председатель федерального правительства 28 июля находился в регионе с рабочим визитом. По словам господина Хоценко, первый этап проекта предполагает формирование базовой инфраструктуры и начало образовательного процесса. «Второй этап намечен на 2032 год, завершение третьего планируется в 2035 году»,— говорится также в сообщении правительства Омской области.

Площадь объектов кампуса составит 215 тыс. кв. м. В том числе, 30 тыс. кв. м займут пять учебных корпусов, по 40 тыс. кв. м — технопарк и студенческие общежития, 30 тыс. кв. м — флагманская школа и т. д. Специализациями кампуса названы «Космическое и интеллектуальное машиностроение», «ХимБиоТех», «Биофортификация в АПК», «Строительный инжиниринг и энергетика», «Социальное благополучие будущего», «Цифровая логистика и управление цепями поставок», «Приборостроение и радиоэлектроника».

Как писал «Ъ-Сибирь», строительством кампуса займется финансово-строительная группа «Эталон».

Валерий Лавский