Жара требует угля

Цены на уголь в Китае выросли до $127 за тонну из-за жары и крупной аварии на шахте в провинции Шаньси. Однако российские котировки увеличились лишь на 0,3%, и отечественный уголь продается лишь по $108–115 за тонну. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, но отмечают, что геополитические факторы и внутренние экономические проблемы могут ограничить возможности российских экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Цены на уголь калорийностью 5500 ккал/кг в Китае продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных значений за последние три года — до $127 за тонну на условиях CFR Южный Китай. Этот скачок был обусловлен экстремальной жарой и аварией на шахте в провинции Шаньси (см. “Ъ” от 9 июня). Однако российские котировки на условиях FOB Восточный выросли незначительно, лишь на 0,3%, и отечественные партии угля продаются в Китае со значительной скидкой. Так, были заключены сделки на поставку 20 тыс. тонн по цене $108–109 за тонну CFR и 70 тыс. тонн по $115 за тонну CFR, что заметно уступает текущим ценовым уровням в Южном Китае.

На рынке Китая сохраняется высокий уровень активности, спровоцированный аварией, что усилило интерес к российскому углю, поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

«В частности, коксующийся уголь марки К, характеризующийся низким выходом летучих веществ, продолжает оставаться одной из самых дорогих российских марок: на прошлой неделе его цена в Китае превысила $200 за тонну на условиях CFR,— поясняет эксперт.— В то же время стоимость угля марки Ж выросла до $170 за тонну CFR по сравнению с $164–168 за тонну на предыдущей неделе».

Однако, как отмечает эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов, рост цен на уголь будет локальным и относительно коротким. «Всплеск цен в Китае обычно поддерживают погодный фактор, внеплановые сбои добычи и пополнение запасов, но без устойчивого дефицита рынок часто быстро нормализуется,— говорит он.— Для российских экспортеров окно для повышения цен есть, но оно, скорее всего, будет ограниченным по времени и масштабу из-за логистики, дисконтов и высокой конкуренции со стороны других поставщиков».

Согласно опубликованным рыночным оценкам, подобные скачки цен длятся от нескольких недель до двух месяцев, если их не поддерживает новое шоковое сотрясение предложения или спроса. В данном случае рост цен в КНР подпитывают жара и аварийный фактор в Шаньси, но, предупреждает Павел Гамов, если это не перерастает в широкое сокращение добычи или в системное падение портовых запасов, цена, как правило, начинает корректироваться после стабилизации закупок. Дополнительный риск для продолжения ралли — осторожная модель закупок китайских электростанций, полагает эксперт, они покупают по мере необходимости, а не агрессивно накапливают позиции.

Шансы России есть, полагает Павел Гамов, но они неравные: российский уголь может выиграть только там, где его цена с дисконтом остается достаточно привлекательной относительно альтернатив и где логистика не съедает маржу.

Именно восточное направление остается уязвимым из-за пропускной способности железной дороги и стоимости доставки, что ограничивает возможность быстро нарастить объемы в Китае даже при благоприятной цене.

Кроме того, по оценке господина Гамова, российский уголь в Азии и дальше будет торговаться под давлением дисконтов, поэтому рост бенчмарка не всегда превращается в сопоставимый рост нетбэка.

Опрошенные эксперты согласны, что текущая ситуация на рынке угля сложная, но не безнадежная. Переориентация экспорта на Восток, особенно в Китай и Индию, открывает новые возможности для российских производителей, однако геополитические факторы и внутренние экономические проблемы создают значительные преграды. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что рост котировок на уголь продлится до конца августа. По его словам, это связано с инспекциями на шахтах, которые могут вызвать простои и необходимость увеличения закупок импортного сырья. Кроме того, на фоне прогнозируемого усиления Эль-Ниньо в Индии, вероятно, усугубится засуха, что дополнительно подстегнет спрос на уголь. Господин Шапошников также подчеркивает: как только в Китае осознают, что российский уголь перенаправляется в Индию, ценовые скидки на него начнут сокращаться. По его оценкам, российские производители угля почувствуют этот положительный эффект уже через две-три недели.

Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев добавляет, что при сравнении цен на уголь необходимо учитывать импортную пошлину на российский уголь в Китае, которая составляет 6%. Это создает дополнительные сложности для российских экспортеров, поскольку австралийские и индонезийские угли не облагаются такими пошлинами. Он также отмечает, что рост цен на энергетический уголь не такой сильный, как на коксующийся, однако жаркое лето и неопределенность с экспортом индонезийского угля могут поддерживать спрос в летний период.

Основатель проекта N.Trans Lab Мария Никитина подчеркивает, что Россия не может в полной мере воспользоваться бумом роста спроса на энергоносители. Хотя поставки угля растут в Китай и Индию, они не достигают тех темпов, которые могли бы быть: дисконты на российское энергосырье остаются высокими, полагает она. Мария Никитина подчеркивает роль в этом процессе геополитических трендов, а также внутриэкономической ситуации в России, которые ослабляют позиции страны в торговле.

Полина Трифонова