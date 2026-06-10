Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Людмилы Алексеевны Чурсиной. Людмила Алексеевна была светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой, которую любили многие поколения зрителей», — указано в телеграмме президента.

О смерти Людмилы Чурсиной стало известно сегодня. Актрисе было 84 года. За свою карьеру она сыграла свыше 150 ролей в фильмах, служила в Театре Вахтангова, Александринском театре Ленинграда, работала на киностудии «Ленфильм». В 1984 году пришла работать в ЦАТРА и служила в нем до последних дней. Прощание с народной артисткой состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города.

Какой запомнилась Людмила Чурсина — читайте в некрологе «Царственная крестьянка».