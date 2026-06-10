Прощание с народной артисткой Людмилой Чурсиной пройдет в Петербурге

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города. Об этом «Известиям» сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) Милена Авимская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Чурсина

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ Людмила Чурсина

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

По ее словам, храм, в котором будет проходить отпевание, еще выбирают родственники актрисы. О месте проведения панихиды будет объявлено отдельно. Госпожа Авимская уточнила, что причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь. «РИА Новости» со ссылкой на источники в окружении артистки сообщило, что она умерла от онкологического заболевания.

О смерти Людмилы Чурсиной в возрасте 84 лет стало известно сегодня. За свою карьеру актриса сыграла свыше 150 ролей в фильмах, служила в Театре Вахтангова, Александринском театре Ленинграда, работала на киностудии «Ленфильм». В 1984 году пришла работать в ЦАТРА и служила в нем до последних дней.