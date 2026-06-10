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Прощание с народной артисткой Людмилой Чурсиной пройдет в Петербурге

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города. Об этом «Известиям» сообщила директор Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) Милена Авимская.

Людмила Чурсина

Людмила Чурсина

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

Людмила Чурсина

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

По ее словам, храм, в котором будет проходить отпевание, еще выбирают родственники актрисы. О месте проведения панихиды будет объявлено отдельно. Госпожа Авимская уточнила, что причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь. «РИА Новости» со ссылкой на источники в окружении артистки сообщило, что она умерла от онкологического заболевания.

О смерти Людмилы Чурсиной в возрасте 84 лет стало известно сегодня. За свою карьеру актриса сыграла свыше 150 ролей в фильмах, служила в Театре Вахтангова, Александринском театре Ленинграда, работала на киностудии «Ленфильм». В 1984 году пришла работать в ЦАТРА и служила в нем до последних дней.

Фотогалерея

Творческий путь Людмилы Чурсиной

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Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области, куда привезли ее маму — у нее начались роды во время эвакуации из Великих Лук в начале войны. В детстве Людмила мечтала стать балериной. В 1959 году поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, окончила его в 1963-м

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области, куда привезли ее маму — у нее начались роды во время эвакуации из Великих Лук в начале войны. В детстве Людмила мечтала стать балериной. В 1959 году поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, окончила его в 1963-м

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Была актрисой Государственного академического театра им. Вахтангова, Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Центрального академического театра Российской армии. В последнем служила более 40 лет

Была актрисой Государственного академического театра им. Вахтангова, Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Центрального академического театра Российской армии. В последнем служила более 40 лет

Фото: В.Пищальников / РИА Новости

Дебютировала в кино в 1961 году, исполнив роль девушки Зои в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» &lt;br>На фото: Людмила Чурсина в роли Катлен Габю в фильме «На Гранатовых островах» (1981)

Дебютировала в кино в 1961 году, исполнив роль девушки Зои в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими»
На фото: Людмила Чурсина в роли Катлен Габю в фильме «На Гранатовых островах» (1981)

Фото: РИА Новости

Актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах

Актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970)

Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди ее наиболее известных киноработ — казачка Дарья в драме 1964 года «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова

Среди ее наиболее известных киноработ — казачка Дарья в драме 1964 года «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова

Фото: РИА Новости

На церемонии вручения премии ТЭФИ в 1999 году в Москве

На церемонии вручения премии ТЭФИ в 1999 году в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актриса была замужем трижды. Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Третий — дипломат Игорь Андропов. Детей нет

Актриса была замужем трижды. Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Третий — дипломат Игорь Андропов. Детей нет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина на праздновании своего дня рождения в развлекательном комплексе «Кристалл», 2003 год. Слева — актриса Клара Лучко

Людмила Чурсина на праздновании своего дня рождения в развлекательном комплексе «Кристалл», 2003 год. Слева — актриса Клара Лучко

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Анатолием Папановым в фильме «Виринея» режиссера Владимира Фетина, 1968 год

С актером Анатолием Папановым в фильме «Виринея» режиссера Владимира Фетина, 1968 год

Фото: РИА Новости

В 1969 году Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» &lt;br>На фото: с актером Алексеем Локтевым в фильме Филиппа Филиппова «По Руси» по рассказам Максима Горького, 1968 год

В 1969 году Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран»
На фото: с актером Алексеем Локтевым в фильме Филиппа Филиппова «По Руси» по рассказам Максима Горького, 1968 год

Фото: РИА Новости

2012 год, юбилейный вечер, посвященный 75-летию Дома Актера. Слева направо: худрук театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков, актеры Людмила Чурсина и Виктор Сергачев

2012 год, юбилейный вечер, посвященный 75-летию Дома Актера. Слева направо: худрук театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков, актеры Людмила Чурсина и Виктор Сергачев

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На показе дизайнера Dora Blank в рамках Volvo-Недели моды в Гостином дворе, 2010 год

На показе дизайнера Dora Blank в рамках Volvo-Недели моды в Гостином дворе, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия 34-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

На церемонии открытия 34-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На VII церемонии вручения премии «Самые стильные в России» журнала Hello, 2012 год

На VII церемонии вручения премии «Самые стильные в России» журнала Hello, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России &lt;br>На фото: на праздничном вечере в честь дня рождения фонда «Артист», 2017 год

Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России
На фото: на праздничном вечере в честь дня рождения фонда «Артист», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сцена из спектакля «Осенняя история» в постановке режиссера Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс», 2019 год

Сцена из спектакля «Осенняя история» в постановке режиссера Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс», 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2021 году в честь юбилея Людмилы Чурсиной в Театре Армии поставили спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро

В 2021 году в честь юбилея Людмилы Чурсиной в Театре Армии поставили спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В марте 2026 года актриса стала лауреатом премии «Золотая маска» &lt;br>На фото: церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге

В марте 2026 года актриса стала лауреатом премии «Золотая маска»
На фото: церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области, куда привезли ее маму — у нее начались роды во время эвакуации из Великих Лук в начале войны. В детстве Людмила мечтала стать балериной. В 1959 году поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, окончила его в 1963-м

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Была актрисой Государственного академического театра им. Вахтангова, Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Центрального академического театра Российской армии. В последнем служила более 40 лет

Фото: В.Пищальников / РИА Новости

Дебютировала в кино в 1961 году, исполнив роль девушки Зои в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими»
На фото: Людмила Чурсина в роли Катлен Габю в фильме «На Гранатовых островах» (1981)

Фото: РИА Новости

Актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди ее наиболее известных киноработ — казачка Дарья в драме 1964 года «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова

Фото: РИА Новости

На церемонии вручения премии ТЭФИ в 1999 году в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актриса была замужем трижды. Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Третий — дипломат Игорь Андропов. Детей нет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина на праздновании своего дня рождения в развлекательном комплексе «Кристалл», 2003 год. Слева — актриса Клара Лучко

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Анатолием Папановым в фильме «Виринея» режиссера Владимира Фетина, 1968 год

Фото: РИА Новости

В 1969 году Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран»
На фото: с актером Алексеем Локтевым в фильме Филиппа Филиппова «По Руси» по рассказам Максима Горького, 1968 год

Фото: РИА Новости

2012 год, юбилейный вечер, посвященный 75-летию Дома Актера. Слева направо: худрук театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков, актеры Людмила Чурсина и Виктор Сергачев

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На показе дизайнера Dora Blank в рамках Volvo-Недели моды в Гостином дворе, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия 34-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На VII церемонии вручения премии «Самые стильные в России» журнала Hello, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России
На фото: на праздничном вечере в честь дня рождения фонда «Артист», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сцена из спектакля «Осенняя история» в постановке режиссера Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс», 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2021 году в честь юбилея Людмилы Чурсиной в Театре Армии поставили спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В марте 2026 года актриса стала лауреатом премии «Золотая маска»
На фото: церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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