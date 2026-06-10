Царственная крестьянка

На 85-м году жизни после тяжелой болезни умерла народная артистка Советского Союза и лауреат Государственной премии, актриса Центрального академического театра Российской армии Людмила Чурсина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Людмила Чурсина в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Людмила Чурсина в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Местом рождения Людмилы Чурсиной в официальных документах значится город Сталинабад. Но на самом деле она родилась недалеко от города Великие Луки в самом начале войны — и оттуда ее мать отправилась в эвакуацию в Таджикистан. Многим позже, уже будучи знаменитой народной артисткой, она ездила играть спектакли на неофициальную родину, в Великолукский драматический театр. А в конце 50-х годов, окончив школу в Великих Луках, она совершенно неожиданно для самой себя поступила в Москве в Театральное училище имени Щукина — собиралась-то стать инженером, в театральный пошла просто за компанию с подругой. Вахтанговская школа брала в актрисы только красивых, фактурных, эффектных, Чурсина такой и была. Поэтому еще студенткой дебютировала в кино, исполнив роль Зои в фильме «Когда деревья были большими». Затем ее приняли в Театр Вахтангова, где она проработала несколько лет. А потом почти на двадцать лет перебралась в Ленинград.

Во второй половине 60-х Чурсина стала много сниматься в кино — и вообще довольно долго считалась исключительно киноактрисой, хотя и прослужила десять лет в ленинградском Театре драмы имени Пушкина.

Ее прославили несколько фильмов, в которых она сыграла сильные русские женские характеры,— «Угрюм-река» по роману Вячеслава Шишкова, «Виринея» по повести Лидии Сейфуллиной, «Журавушка» по повести Михаила Алексеева «Хлеб — имя существительное». За три эти роли молодая актриса получила Государственную премию и вошла если не прямо в актерский «официоз», то в сонм главных красавиц королевства советского кино. (Фильм «Донская повесть» по рассказам Михаила Шолохова в наградной лист не вошел — но Дарья, сыгранная молодой Чурсиной, в ряд ее главных ролей, безусловно, навсегда вписана.) В сорок лет она уже стала народной артисткой Советского Союза, что свидетельствовало об особом доверии партии и правительства.

Примечательно, что Чурсина начала сниматься в эпоху оттепели, когда в советском кино появились раскованные, неоднозначные персонажи и даже секс-символы. С ее эффектной внешностью она могла стать одним из них.

Сыгранная ею в фильме «Два билета на дневной сеанс» Инка-эстонка, связанная с криминалом «падшая женщина», провоцировала положительного героя Александра Збруева словами: «Я — Мэрлин Монро, у меня тот же номер лифчика, понял?» Именно с этого момента Чурсину узнала вся страна.

И все же она предпочла воплощать консервативную красоту русских крестьянок. За роль в «Журавушке» получила из рук Одри Хепберн приз за лучшую роль на фестивале в Сан-Себастьяне. Вскоре Чурсиной пришло предложение заключить на три года голливудский контракт. Но председатель Госкино Филипп Ермаш усомнился в реальности такой перспективы: «Мы же даже не знаем, что за сценарии тебе будут предлагать. А вдруг предложат раздеться? Ты же советская женщина, член партии». Так голливудская карьера не состоялась у Чурсиной — как и у Татьяны Самойловой, и у других советских красавиц.

В начале 80-х Людмила Чурсина вернулась в Москву и поступила в Театр Советской армии, которому осталась верна до конца своих дней. Она продолжала сниматься в кино вплоть до конца 2010-х годов, играла в сериалах, однако больших, по-настоящему значительных киноролей ей в постсоветские годы уже не выпало.

Но в «армейском» актерском созвездии ей принадлежало особое место. На театральной сцене очень ценным оказался ее экранный опыт — умение работать крупными планами и выразительная пластика, способность передать внутреннюю силу героинь без излишней внешней яркости и сохранять убедительность в ролях из разных исторических эпох.

Каждое ее появление на сцене было не просто еще одной ролью, но явлением настоящей легенды, свидетельством высокого уровня профессионализма, а для очень многих зрителей — и катализатором ностальгии по тем временам, когда не только деревья были большими, но и искусство было уделом красивых людей с безупречными манерами, правильной речью и пониманием театра и кино как важной общественной миссии.

Эсфирь Штейнбок, Андрей Плахов