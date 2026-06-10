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Царственная крестьянка

Умерла Людмила Чурсина

На 85-м году жизни после тяжелой болезни умерла народная артистка Советского Союза и лауреат Государственной премии, актриса Центрального академического театра Российской армии Людмила Чурсина.

Актриса Людмила Чурсина в 2017 году

Актриса Людмила Чурсина в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Актриса Людмила Чурсина в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Местом рождения Людмилы Чурсиной в официальных документах значится город Сталинабад. Но на самом деле она родилась недалеко от города Великие Луки в самом начале войны — и оттуда ее мать отправилась в эвакуацию в Таджикистан. Многим позже, уже будучи знаменитой народной артисткой, она ездила играть спектакли на неофициальную родину, в Великолукский драматический театр. А в конце 50-х годов, окончив школу в Великих Луках, она совершенно неожиданно для самой себя поступила в Москве в Театральное училище имени Щукина — собиралась-то стать инженером, в театральный пошла просто за компанию с подругой. Вахтанговская школа брала в актрисы только красивых, фактурных, эффектных, Чурсина такой и была. Поэтому еще студенткой дебютировала в кино, исполнив роль Зои в фильме «Когда деревья были большими». Затем ее приняли в Театр Вахтангова, где она проработала несколько лет. А потом почти на двадцать лет перебралась в Ленинград.

Во второй половине 60-х Чурсина стала много сниматься в кино — и вообще довольно долго считалась исключительно киноактрисой, хотя и прослужила десять лет в ленинградском Театре драмы имени Пушкина.

Ее прославили несколько фильмов, в которых она сыграла сильные русские женские характеры,— «Угрюм-река» по роману Вячеслава Шишкова, «Виринея» по повести Лидии Сейфуллиной, «Журавушка» по повести Михаила Алексеева «Хлеб — имя существительное». За три эти роли молодая актриса получила Государственную премию и вошла если не прямо в актерский «официоз», то в сонм главных красавиц королевства советского кино. (Фильм «Донская повесть» по рассказам Михаила Шолохова в наградной лист не вошел — но Дарья, сыгранная молодой Чурсиной, в ряд ее главных ролей, безусловно, навсегда вписана.) В сорок лет она уже стала народной артисткой Советского Союза, что свидетельствовало об особом доверии партии и правительства.

Примечательно, что Чурсина начала сниматься в эпоху оттепели, когда в советском кино появились раскованные, неоднозначные персонажи и даже секс-символы. С ее эффектной внешностью она могла стать одним из них.

Сыгранная ею в фильме «Два билета на дневной сеанс» Инка-эстонка, связанная с криминалом «падшая женщина», провоцировала положительного героя Александра Збруева словами: «Я — Мэрлин Монро, у меня тот же номер лифчика, понял?» Именно с этого момента Чурсину узнала вся страна.

И все же она предпочла воплощать консервативную красоту русских крестьянок. За роль в «Журавушке» получила из рук Одри Хепберн приз за лучшую роль на фестивале в Сан-Себастьяне. Вскоре Чурсиной пришло предложение заключить на три года голливудский контракт. Но председатель Госкино Филипп Ермаш усомнился в реальности такой перспективы: «Мы же даже не знаем, что за сценарии тебе будут предлагать. А вдруг предложат раздеться? Ты же советская женщина, член партии». Так голливудская карьера не состоялась у Чурсиной — как и у Татьяны Самойловой, и у других советских красавиц.

В начале 80-х Людмила Чурсина вернулась в Москву и поступила в Театр Советской армии, которому осталась верна до конца своих дней. Она продолжала сниматься в кино вплоть до конца 2010-х годов, играла в сериалах, однако больших, по-настоящему значительных киноролей ей в постсоветские годы уже не выпало.

Но в «армейском» актерском созвездии ей принадлежало особое место. На театральной сцене очень ценным оказался ее экранный опыт — умение работать крупными планами и выразительная пластика, способность передать внутреннюю силу героинь без излишней внешней яркости и сохранять убедительность в ролях из разных исторических эпох.

Каждое ее появление на сцене было не просто еще одной ролью, но явлением настоящей легенды, свидетельством высокого уровня профессионализма, а для очень многих зрителей — и катализатором ностальгии по тем временам, когда не только деревья были большими, но и искусство было уделом красивых людей с безупречными манерами, правильной речью и пониманием театра и кино как важной общественной миссии.

Эсфирь Штейнбок, Андрей Плахов

Фотогалерея

Творческий путь Людмилы Чурсиной

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Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области, куда привезли ее маму — у нее начались роды во время эвакуации из Великих Лук в начале войны. В детстве Людмила мечтала стать балериной. В 1959 году поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, окончила его в 1963-м

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области, куда привезли ее маму — у нее начались роды во время эвакуации из Великих Лук в начале войны. В детстве Людмила мечтала стать балериной. В 1959 году поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, окончила его в 1963-м

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Была актрисой Государственного академического театра им. Вахтангова, Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Центрального академического театра Российской армии. В последнем служила более 40 лет

Была актрисой Государственного академического театра им. Вахтангова, Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Центрального академического театра Российской армии. В последнем служила более 40 лет

Фото: В.Пищальников / РИА Новости

Дебютировала в кино в 1961 году, исполнив роль девушки Зои в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» &lt;br>На фото: Людмила Чурсина в роли Катлен Габю в фильме «На Гранатовых островах» (1981)

Дебютировала в кино в 1961 году, исполнив роль девушки Зои в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими»
На фото: Людмила Чурсина в роли Катлен Габю в фильме «На Гранатовых островах» (1981)

Фото: РИА Новости

Актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах

Актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970)

Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди ее наиболее известных киноработ — казачка Дарья в драме 1964 года «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова

Среди ее наиболее известных киноработ — казачка Дарья в драме 1964 года «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова

Фото: РИА Новости

На церемонии вручения премии ТЭФИ в 1999 году в Москве

На церемонии вручения премии ТЭФИ в 1999 году в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актриса была замужем трижды. Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Третий — дипломат Игорь Андропов. Детей нет

Актриса была замужем трижды. Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Третий — дипломат Игорь Андропов. Детей нет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина на праздновании своего дня рождения в развлекательном комплексе «Кристалл», 2003 год. Слева — актриса Клара Лучко

Людмила Чурсина на праздновании своего дня рождения в развлекательном комплексе «Кристалл», 2003 год. Слева — актриса Клара Лучко

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Анатолием Папановым в фильме «Виринея» режиссера Владимира Фетина, 1968 год

С актером Анатолием Папановым в фильме «Виринея» режиссера Владимира Фетина, 1968 год

Фото: РИА Новости

В 1969 году Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» &lt;br>На фото: с актером Алексеем Локтевым в фильме Филиппа Филиппова «По Руси» по рассказам Максима Горького, 1968 год

В 1969 году Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран»
На фото: с актером Алексеем Локтевым в фильме Филиппа Филиппова «По Руси» по рассказам Максима Горького, 1968 год

Фото: РИА Новости

2012 год, юбилейный вечер, посвященный 75-летию Дома Актера. Слева направо: худрук театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков, актеры Людмила Чурсина и Виктор Сергачев

2012 год, юбилейный вечер, посвященный 75-летию Дома Актера. Слева направо: худрук театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков, актеры Людмила Чурсина и Виктор Сергачев

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На показе дизайнера Dora Blank в рамках Volvo-Недели моды в Гостином дворе, 2010 год

На показе дизайнера Dora Blank в рамках Volvo-Недели моды в Гостином дворе, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия 34-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

На церемонии открытия 34-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На VII церемонии вручения премии «Самые стильные в России» журнала Hello, 2012 год

На VII церемонии вручения премии «Самые стильные в России» журнала Hello, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России &lt;br>На фото: на праздничном вечере в честь дня рождения фонда «Артист», 2017 год

Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России
На фото: на праздничном вечере в честь дня рождения фонда «Артист», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сцена из спектакля «Осенняя история» в постановке режиссера Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс», 2019 год

Сцена из спектакля «Осенняя история» в постановке режиссера Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс», 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2021 году в честь юбилея Людмилы Чурсиной в Театре Армии поставили спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро

В 2021 году в честь юбилея Людмилы Чурсиной в Театре Армии поставили спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В марте 2026 года актриса стала лауреатом премии «Золотая маска» &lt;br>На фото: церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге

В марте 2026 года актриса стала лауреатом премии «Золотая маска»
На фото: церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области, куда привезли ее маму — у нее начались роды во время эвакуации из Великих Лук в начале войны. В детстве Людмила мечтала стать балериной. В 1959 году поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, окончила его в 1963-м

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Была актрисой Государственного академического театра им. Вахтангова, Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Центрального академического театра Российской армии. В последнем служила более 40 лет

Фото: В.Пищальников / РИА Новости

Дебютировала в кино в 1961 году, исполнив роль девушки Зои в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими»
На фото: Людмила Чурсина в роли Катлен Габю в фильме «На Гранатовых островах» (1981)

Фото: РИА Новости

Актриса снялась в более чем 100 фильмах и сериалах

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди ее наиболее известных киноработ — казачка Дарья в драме 1964 года «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова

Фото: РИА Новости

На церемонии вручения премии ТЭФИ в 1999 году в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Актриса была замужем трижды. Первый муж — режиссер Владимир Фетин. Второй муж — океанолог Владимир Залитис. Третий — дипломат Игорь Андропов. Детей нет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Людмила Чурсина на праздновании своего дня рождения в развлекательном комплексе «Кристалл», 2003 год. Слева — актриса Клара Лучко

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Анатолием Папановым в фильме «Виринея» режиссера Владимира Фетина, 1968 год

Фото: РИА Новости

В 1969 году Людмила Чурсина была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран»
На фото: с актером Алексеем Локтевым в фильме Филиппа Филиппова «По Руси» по рассказам Максима Горького, 1968 год

Фото: РИА Новости

2012 год, юбилейный вечер, посвященный 75-летию Дома Актера. Слева направо: худрук театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров, худрук МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков, актеры Людмила Чурсина и Виктор Сергачев

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На показе дизайнера Dora Blank в рамках Volvo-Недели моды в Гостином дворе, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия 34-го ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На VII церемонии вручения премии «Самые стильные в России» журнала Hello, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России
На фото: на праздничном вечере в честь дня рождения фонда «Артист», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сцена из спектакля «Осенняя история» в постановке режиссера Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс», 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2021 году в честь юбилея Людмилы Чурсиной в Театре Армии поставили спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В марте 2026 года актриса стала лауреатом премии «Золотая маска»
На фото: церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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