Болельщики занимают место у экранов

Отельеры Египта и Турции подготовились к чемпионату мира. В крупных гостиницах появились специальные зоны для просмотра матчей. Организаторы обещают, что все отдыхающие смогут найти место, где поболеть за любимую команду. Футбольных фанатов привлекают выгодным курсом валюты и системой «все включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxx Royal Фото: Maxx Royal

На матчи открытия и финала мундиаля готовят самые масштабные программы, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе сервиса для планирования путешествий Level.Travel:

«Крупные сети Египта решили показывать отдыхающим футбольные матчи чемпионата мира. По всей территории отельных комплексов устанавливают большие экраны. Они появляются в лобби, на основных террасах, в барах, у бассейнов, в местных кафе-пекарнях и главных амфитеатрах, где обычно проходят вечерние мероприятия.

Особые торжества запланированы на открытие и финал чемпионата мира. В ходе турнира отели планируют показывать одновременно до четырех игр, так что любитель футбола сможет перемещаться по территории своего отеля от одного экрана к другому, чтобы следить за происходящим на поле.

Если говорить о Египте, то о специальной подготовке к чемпионату мира по футболу сообщили сеть отелей Pickalbatros, Sunrise Resorts, Tropitel Dahab Oasis, Regina Resorts, Fort Arabesque и другие. Ко всеобщему ажиотажу подключились и курорты Турции. Транслировать матчи готовится, например, сеть пятизвездных отелей Paloma в Анталье, Сиде и других регионах, а еще Club Marvy на побережье Эгейского моря».

На российских курортах также анонсируют трансляции в ресторанах и гастропабах, предлагая специальные акции на футбольное меню. Запрос на просмотр матчей со стороны болельщиков есть, однако интерес вызывают игры не всех команд, заметил глава клиентского отдела консьерж-сервиса Konsierge Артем Кашейкин:

«Если мы берем сейчас матч открытия, то он не сильно популярный, потому что команды играют средние. Обращают больше внимания на встречи первых сборных мира: Аргентина, Португалия, Англия, Франция. Также интересом пользуются игры сборной Узбекистана. Они довольно близки к нам, плюс это команда, которая попала на чемпионат мира впервые, поэтому тоже эти трансляции запрашивают. У нас в основном есть просьбы о бронировании московских или петербургских ресторанов. Чуть меньше спрос по регионам.

Что касается других вариантов просмотра, мы бронировали частные кинотеатры, залы или же приватные комнаты в ресторанах. Проблем нигде нет с просмотром матчей.

Кроме того, у нас сейчас идет активная продажа билетов на все матчи. Понятно, что предугадать, как будут сформированы пары соперников, нельзя, а можно только предрекать. Есть предложения от простого посещения стадиона или VIP-ложи, так и комплексные пакеты, в частности, с уже включенным размещением в хороших отелях».

Посмотреть матчи чемпионата мира в Москве можно будет и в обычных кинотеатрах. Стоимость билета на сеанс — от 500 руб. Сеть «Синема парк», например, уже анонсировала показы игр топовых сборных — Бельгии, Англии, Аргентины, Франции и Португалии. Последняя встретится с Узбекистаном 23 июня. В кино обещают устроить «атмосферу стадиона».

Для тех, кто хочет посмотреть матч с трибуны, организаторы футбольных туров предлагают билеты от $10 тыс. Посещение ложи, например, на матче в Нью-Йорке обойдется уже в $120–130 тыс. на человека. В 2026-м интерес к футболу выше, чем четыре года назад, потому что в странах-хозяйках чемпионата нет ограничений на покупку алкоголя. При этом возможности для гостей скромнее, говорит основатель закрытого клуба «Джойз» Игорь Нужный:

«Мы понимаем, что на этом чемпионате нельзя получить такие масштабы, что были и в Катаре, и, естественно, в России. Но при этом подготовили эксклюзивные пакеты, включающие в себя и поездки на спорткарах по западному побережью США, и частные группы на финал со своими закрытыми мероприятиями. В отличие от финала Лиги чемпионов в Будапеште, который состоялся 30 мая, где у нас было порядка 200 гостей и афтепати с Роберто Карлосом, в США это будет более приватный, закрытый формат».

Матч открытия чемпионата состоится 11 июня в 22 часа мск. На стадионе «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и ЮАР. Игры будут также транслировать в эфире телеканала «Матч ТВ», а также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Юлия Савина