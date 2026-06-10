«Яндекс» отчитался о дебюте в сфере транзакционного ИИ. Продажи нового гаджета — наушников «Яндекс Дропс» — идут напрямую в чате с ИИ-ассистентом. За первый день с помощью ИИ реализовано более 5 тыс. устройств, сообщил производитель. Это первый массовый кейс таких продаж. По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем доля подобных трансакций достигнет 10% оборота электронной коммерции.

Российская парфюмерно-косметическая ассоциация попросила снизить страховые взносы за сотрудников в отрасли с 30% до 7,6%, чтобы компенсировать рост затрат на сырье и логистику, пишет “Ъ”. По данным издания, Минпромторг одобрил инициативу, а Минфин отказал из-за отсутствия денег в бюджете. Производители косметики ждут сокращения производства на 12-15%, а эксперты — роста цен на 10-30%.

Акционеры АЛРОСА утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщили в компании. Согласно решению собрания акционеров, чистая прибыль за 2025-й в размере 29,96 млрд руб. останется нераспределенной. Дивиденды по результатам года объявляться и выплачиваться не будут. 28 апреля АЛРОСА на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей была вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 году.