Судьи поработают с интеллектом

Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов 10 июня завершил двухдневный визит в Минск, в ходе которого рассказал о планах по внедрению в судопроизводство искусственного интеллекта (ИИ) и выразил готовность делиться с коллегами опытом в сфере ИТ-технологий. По его словам, российские суды в пилотном режиме уже тестируют ИИ-ассистентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тему влияния искусственного интеллекта на сферу права Игорь Краснов затронул, выступая на заседании круглого стола в Минске, посвященного вопросам использования ИИ в уголовном судопроизводстве. «По моему поручению проводится масштабный анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. По большому счету предстоит оценить его влияние на формирование всей правовой среды»,— сообщил глава Верховного суда РФ.

Тема сотрудничества судебных систем России и Белоруссии в сфере ИТ-технологий была одной из ключевых в ходе рабочего визита господина Краснова в Минск 9–10 июня, который стал его первой зарубежной поездкой в качестве председателя ВС.

Игорь Краснов прибыл туда по приглашению своего белорусского коллеги Андрея Шведа, для которого, как отмечает источник в российской делегации, это тоже первый иностранный прием в его нынешней должности: по любопытному совпадению до избрания председателем Верховного суда Республики Беларусь в декабре 2025 года господин Швед, как ранее и господин Краснов, занимал должность генпрокурора.

Участники встречи обсудили общие принципы взаимодействия двух судебных систем — они нашли отражение в меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве, который председатели ВС подписали 10 июня. Как сообщила пресс-служба ВС РФ, документ предусматривает обеспечение эффективного исполнения международных соглашений, обязательных для обеих стран, включая договоры об оказании правовой помощи по всем категориям дел, а также изучение и расширение практики применения современных информационно-телекоммуникационных технологий в судебной деятельности, в том числе при трансграничном взаимодействии.

Кроме того, Игорь Краснов поделился с белорусскими коллегами планами по внедрению ИИ в судопроизводство. Он рассказал, что сейчас судами в десяти регионах России тестируются отечественные программы, которые позволят освободить секретарей от необходимости часами расшифровывать аудиозаписи судебных заседаний, а судьям дадут возможность оперативно анализировать материалы дел и проверять тексты судебных актов на соответствие правовым позициям ВС РФ.

По данным “Ъ”, речь идет о разработанной в особой экономической зоне «Дубна» платформе Unica AI, которая позволяет запускать ИИ-сценарии на внутренних мощностях без передачи документов и данных в публичные сервисы.

Председатель ВС РФ отметил, что технологии не только открывают новые возможности, но и несут новые риски. «Стоящие перед нами вызовы носят не только технический характер — речь идет о правовых, организационных и этических вопросах»,— подчеркнул он. Важно, чтобы цифровизация не только упрощала работу судей и сотрудников аппаратов, но и усиливала гарантии справедливости правосудия. В конечном счете ответственность за принятие итогового решения всегда остается за судьей, заключил господин Краснов. Он также заявил о готовности делиться с белорусскими коллегами опытом в научно-образовательной сфере.

Первый обмен опытом состоялся на том же круглом столе, где ректор Российского государственного университета правосудия Ольга Тиссен выступила с докладом о сложностях, которые возникают при выявлении и расследовании дел, связанных с использованием криптовалют. Госпожа Тиссен напомнила, что принятые в начале этого года поправки к Уголовно-процессуальному кодексу РФ уточнили порядок конфискации криптовалют, однако на практике этот процесс по-прежнему осложнен разными факторами: от анонимности владельцев криптокошельков до неготовности к сотрудничеству со стороны провайдеров виртуальных активов.

Анастасия Корня