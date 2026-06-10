Российские библиотеки пустеют. Проблему признают в Минцифры. Согласно совместному докладу министерства, издательств и торговых сетей, очаги культуры рискуют потерять от 15% до 70% фондов. Причиной стало необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Руководители на местах не всегда способны разобраться в законодательных тонкостях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что чиновников можно понять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минцифры бьет тревогу — российские библиотеки пустеют, ведь книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные, а также научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Но совсем плохи дела на муниципальном уровне — там цифра доходит до 70%. Все идет под нож — и научные труды, и диссертации, и пособия для вузов, и даже классика страдает: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина — необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах.

Страдают публикации и произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или написал предисловие. А может быть и так, что книга была издана при финансовой поддержке иностранного фонда, который когда-то давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иноагентами, нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком: каждую пятницу выкатывается новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически: увидел не ту фамилию — книгу с полки долой.

Ответственных местных товарищей можно понять. Законы у нас так написаны, что может себе дороже выйти. Ситуация классическая — крайний всегда тот, кто чином пониже. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому как виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке — у подчиненного есть риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки — могут подумать, что чиновник лишил население доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват — понеси наказание.

К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время — это не секрет. Куда ни посмотри, везде или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, а экономика росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Важно придумать что-нибудь красивое и, главное, непонятное, чтобы подозрений не возникало, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.

Дмитрий Дризе