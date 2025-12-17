Игровая платформа Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором после ограничения работы в России, говорится в официальном сообщении ведомства.

Компания признала недостаточную модерацию контента и слабый контроль безопасности пользовательских чатов. Roblox выразила готовность поэтапно привести работу сервиса в соответствие с российским законодательством.

Roblox — онлайн-платформа для разработки и размещения игр, ежедневно посещаемая более 151 млн пользователей. По данным BBC, в 2024 году 40% аудитории площадки составляли дети младше 13 лет.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал платформу в России. РКН объяснил блокировку распространением экстремистских материалов, призывами к насилию и наличием в чатах пользователей, представляющих опасность для несовершеннолетних. В ведомстве добавили, что ранее неоднократно направляли требования об удалении неправомерного контента, однако платформа на них не реагировала.

