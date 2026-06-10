Росимущество объявило четвертый аукцион по продаже активов ЮГК

Росимущество объявило голландский аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний». Заявки принимаются с 11 до 18 июня, итоги объявят 19 июня.

Торги пройдут с возможным снижением цены до 50% от стартовой — до 81 млрд руб. Шаг аукциона на понижение составит 2% от начальной цены (3,2 млрд руб.), на повышение — 0,5% от начальной цены (810 млн руб.). Потенциальный покупатель должен будет внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32 млрд руб.).

Сегодня не состоялся уже третий по счету аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний». Причиной стало отсутствие допущенных к торгам участников.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли (67,25%) основного акционера группы Константина Струкова. В первый раз аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести актив. Заявку на участие во вторых торгах, проводившихся в формате голландского аукциона, подавало только АО «Русские угли», но ее отклонили из-за проблем с документами.

О планах продать актив — в материале «Ъ» «Золото готово к добыче».