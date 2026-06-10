Третий аукцион по продаже активов ЮГК не состоялся

Аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний», который проводят уже в третий раз, вновь не состоялся. Причиной стало отсутствие допущенных к торгам участников, указано на сайте «ГИС Торги».

В аукционе с начальной ценой 162 млрд руб. хотел принять участие Михаил Пимулин, однако не смог, так как не подтвердил поступление задатка за активы. Шаг торгов составлял 2% от начальной цены продажи (3,2 млрд руб.), задаток — 20% от начальной цены торгов, или 32,4 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Росимущество до этого два раза пыталось продать активы ЮГК. Планируется реализовать 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно, а также другие организации. На первый аукцион никто не заявился. Второй раз торги проводили по голландской системе, при которой стоимость активов может уменьшиться на 50% — со 162 млрд руб. до 81 млрд руб. Такой аукцион признают состоявшимся только при наличии двух участников, до торгов же допустили только одного.

Виталина Ярховска