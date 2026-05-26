Золото не блещет

Вторая попытка продать ЮГК, одного из крупнейших золотодобытчиков в России, перешедшего в собственность государства по иску Генпрокуратуры, также закончилась неудачей. Задаток внес только один претендент, а по условиям торгов должно быть не менее двух таких заявок. Третий аукцион может пройти со снижением цены.

Аукцион по продаже группы компаний ЮГК, назначенный на 26 мая, признан несостоявшимся, сообщило Росимущество. Там пояснили, что только один участник подал заявку для участия в торгах и внес задаток (20% от начальной цены, или 32,4 млрд руб.), тогда как требуется не менее двух таких заявок. Второй участник (АО «Русские угли») не внес задаток и представил неполный комплект документов. Участник, который внес задаток, не раскрывается. В Росимуществе и ЮГК на вопросы “Ъ” не ответили.

Первый аукцион по продаже ЮГК 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Лот был оценен в 162,02 млрд руб., включая 67,2% акций ПАО ЮГК стоимостью 140,4 млрд руб.

В число предложенных активов входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и т. д. На повторном, голландском аукционе допускалось снижение цены актива на 50% от начальной, до 81,01 млрд руб.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом», входящее в группу Газпромбанка, 10,8% — в свободном обращении. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году производство золота выросло на 13%, до 12 тонн, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн. Выручка ЮГК за 2025 год выросла на 43,4%, до 108,8 млрд руб., EBITDA — на 23,9%, до 42,6 млрд руб., чистая прибыль — на 81,2%, до 16 млрд руб.

4,7 тысячи долларов может составить средняя стоимость унции золота в 2026 году, по оценке Всемирного банка.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что дальнейшая судьба ЮГК под вопросом — организаторам предстоит изменить условия продажи, в том числе снизить стоимость или увеличить шаг снижения цены, либо искать другие механизмы реализации. По словам экономиста Константина Позднякова, Росимущество вправе заказать новую оценку, благодаря которой стартовая цена может быть снижена до 90–110 млрд руб. Также возможна и прямая продажа без торгов единственному участнику со снижением цены путем публичного предложения, добавляет он. Скорее всего, оценка будет пересмотрена, считает советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников: «На 20–30% вниз и откажутся от обеспечительного платежа».

Потенциальный размер дисконта слишком мал, поэтому аукцион не состоялся, говорит основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.

По его словам, минимально возможная цена выставленной на аукцион доли ЮГК соответствует дисконту в 25% к рыночной стоимости. А история продаж переданных государству активов за последние годы показывает, что дисконт может превышать 40–50%, поясняет эксперт.

По словам Дмитрия Козлова, в пользу увеличения дисконта говорят долгосрочные юридические риски — оспаривание изъятия данного актива, а также вероятность понести расходы на дополнительный выкуп акций компании у миноритарных акционеров. По закону при покупке такой большой доли в публичной компании будущий владелец обязан предложить выкуп акций по среднерыночной цене за последние шесть месяцев, напоминает он. Сергей Учитель не исключает, что на ЮГК уже есть потенциальный покупатель, который готов приобрести актив, но на более выгодных условиях, как это было, например, с аэропортом Домодедово.

Собеседники “Ъ” на золотодобывающем рынке считают, что основным претендентом на ЮГК остается УГМК, связанные с которой структуры в 2022 году приобрели российский бизнес золотодобытчика Petropavlovsk.

“Ъ” отправил вопросы в УГМК. Один из собеседников допускает, что актив также может купить участник в интересах другого игрока и затем продать по частям.

Акции ЮГК на Московской бирже к вечеру 26 мая подешевели на 9,9%, до 0,584 руб. за бумагу. «Отсутствие покупателя оказывает давление на рыночные котировки, что, в свою очередь, снижает потенциальный уровень для выкупа исходя из средневзвешенной цены акций в рамках возможной оферты»,— отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций».

Полина Трифонова