Reuters: президента Колумбии могут отстранить от должности до 21 июня

В Колумбии специализированная комиссия по расследованиям рассматривает вопрос об отстранении президента страны Густаво Петро от должности к 21 июня, сообщает Reuters. Местная газета El Tiempo, в свою очередь, пишет, что решение уже принято.

Собеседники издания отмечают, что решение является обеспечительной мерой. Так, 9 июня комиссия начала в отношении господина Петро два дисциплинарных расследования. Они касаются его возможной причастности к политической агитации в преддверии выборов. Речь в том числе идет о его выступлении в региональном парламенте, содержавшем нападки на оппозицию.

Сам господин Петро на новый срок переизбираться не будет. Правящую коалицию «Исторический пакт» на выборах представляет его сторонник Иван Сепеда. По итогам предварительного голосования, он набрал 40,9% голосов, уступив представителю оппозиционной партии «Твердо за Родину» Абелардо де ла Эсприэлье — тот лидирует с 43,7% голосов.