КБХА избежало взыскания 61 млн рублей в пользу «ТНС энерго Воронеж»

Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Изначально сумма требований составляла 61 млн руб., но впоследствии она была скорректирована. В итоге арбитраж постановил взыскать с КБХА в пользу истца 3,5 млн руб. пени, а также 780 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины и 8,4 тыс. руб. в доход федерального бюджета. Информацию опубликовали в арбитражной картотеке.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», исковое заявление поступило в суд в ноябре 2025 года. Требования касались оплаты по договору электроснабжения, заключенному в апреле 2025-го. На момент обращения сумма задолженности по нему составляла 57,7 млн руб.

«После обращения истца в суд ответчик задолженность за потребленную электроэнергию оплатил»,— говорится в материалах дела.

Ответчик размер пени, начисленной истцом, не оспаривал.

В середине февраля также стало известно, что КБХА получило иск на 150 млн рублей от поставщика из Подмосковья. ООО «Королевский металлоцентр» потребовало взыскать с воронежского предприятия 138,7 млн руб. основного долга по ряду договоров поставки, заключенных в 2023–2024 годах, а также 14,1 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В конце февраля, в соответствии с уточненными требованиями арбитраж постановил взыскать с КБХА 136,1 млн руб., включая 110 млн основного долга.

Денис Данилов