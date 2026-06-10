НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха

Научно-исследовательский институт создан постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 марта 1962 года, тогда носил название НИИ-333. Первый директор — ученый в области сверхвысокочастотной и лазерной техники Митрофан Стельмах (1918–1993), в 1966 году ему было присвоено звание генерал-майора инженерно-технических войск.

Среди разработок НИИ: технологическая установка с рубиновым лазером К-1 — прародитель серии «Квант» (1963), лазерный гироскоп Т-130 (1964), онкологическая медицинская установка «Импульс-1» (1967), хирургическая установка «Скальпель-1» (1973), излучатель ИЛТИ-403, применявшийся на борту космической станции «Мир» (1980).

Крупнейший в России научно-производственный центр в области квантовой электроники. Поставщик лазерных технологических установок, полупроводниковых и твердотельных лазеров, лазерных дальномеров и целеуказателей для высокоточного оружия, лазерных гироскопов различного типа и назначения, а также навигационных блоков на их основе.

Входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В 2016 году распоряжением правительства Москвы получил статус технопарка. При НИИ работают две кафедры МФТИ («Квантовая электроника») и МИРЭА («Лазерная техника»). Согласно данным сайта НИИ, в числе сотрудников института два академика, 15 докторов наук и более 70 кандидатов наук. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал акционерного общества составляет 4,4 млрд руб.

В 2020 году США включили НИИ в список структур, которым запрещено покупать американские технологии.