Госдума одобрила поправки о благоустройстве в лесах пешеходных дорожек и роллерных трасс

Госдума приняла в первом чтении поправки в Лесной кодекс. Изменения позволяют обустраивать в лесах пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, лыжные и роллерные трассы, а также устанавливать урны и скамейки.

Законопроект подготовила группа сенаторов и депутатов в начале 2026 года. Сегодня, как указано в пояснительной записке, граждане часто прокладывают в лесах так называемые «народные» (стихийные) тропинки. Однако благоустроить их невозможно, поскольку эти объекты, как правило, располагаются под кронами деревьев, следует из документа. С точки зрения закона такие дорожки находятся на территории, покрытой лесом — работы по благоустройству там проводить нельзя.

Один из авторов законопроекта, сенатор Игорь Тресков, выступая в Госдуме, говорил о существовании запроса граждан на создание дорожек. По его данным, только в Московской области в 2025 году в парках зарегистрировано более 93 млн посещений. «Наша страна богата лесами, но законодательство не предполагает возможности создания в лесу и на лесных участках пешеходных и велодорожек, а также иных дорожек для комфортного отдыха» — пояснил господин Тресков.

Сенатор обратил внимание на то, что в законопроекте заложена норма, запрещающая проводить любые виды рубок (как выборочные, так и сплошные) при благоустройстве дорожек и трасс. Цель законопроекта, сказал господин Тресков,— снизить антропогенную нагрузку на лес: «Вместо хаотичного вытаптывания люди пойдут по оборудованным маршрутам». Депутат Владимир Бурматов (ЕР) пообещал, что законопроект не позволит строить в лесах торговые центры, гостиницы или клубы. Правительство в заключении попросило уточнить возможные расходы регионов, которые могут возникнуть после принятия поправок.

Сенаторы ранее уже пытались предложить Госдуме законопроект похожего содержания через механизм перевода земель из одной категории в другую, однако думский комитет по экологии выступил против.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Упорядоченно бродить по лесным дорожкам».

Иван Буранов