Упорядоченно бродить по лесным дорожкам

Комитет Госдумы по экологии и природным ресурсам рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий рубить лес ради дорожек, лыжных трасс, беседок, туалетов и других элементов благоустройства. Его авторы из Совета федерации объясняли инициативу запросами жителей на оформление протоптанных в чащах дорожек. Заодно сенаторы предлагали ради рекреационной деятельности разрешить перевод земель лесного фонда в другие категории. Но в комитете сочли, что идея таких рубок противоречит закону о воспроизводстве лесов, а сам проект не соответствует регулированию градостроительной деятельности.

Проект поправок к Лесному кодексу РФ и закону «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» был внесен в Госдуму группой сенаторов (включая Татьяну Сахарову и Игоря Трескова) в ноябре 2024 года.

Авторы предлагали изменить ст. 41 кодекса таким образом, чтобы в лесах можно было прокладывать пешеходные и велодорожки, лыжные трассы, устанавливать беседки, лавочки, туалеты, урны и другие подобные объекты.

Поправка также разрешала проводить для этого рубки — в рамках «санитарно-оздоровительных мероприятий». В пояснительной записке необходимость рубок объясняется «высоким запросом» граждан на благоустройство протоптанных «под кронами деревьев» тропинок.

Еще авторы законопроекта предложили разрешить государственным и муниципальным учреждениям переводить земли из лесного фонда в другие категории — для строительства спортивных, культурных объектов и общепита.

Эта инициатива связывается сенаторами с госпрограммами «формирования современной городской среды» — и, как следствие, необходимостью строить в лесах душевые, пункты проката инвентаря и другие объекты. В записке подчеркивается, что законопроект не предусматривает возможности возводить жилье, гостиницы и апартаменты. По мнению сенаторов, принятие поправок поспособствует «упорядоченному перемещению граждан на лесных участках» и снизит «антропогенную нагрузку» на леса.

Сейчас Лесной кодекс РФ допускает «элементы благоустройства» в лесах — но лишь в местах, «не занятых лесными насаждениями». Также в специально отведенных зонах можно строить спортивные и туристические объекты для рекреационной деятельности, но их площадь не должна превышать 1 га (или 20% лесного участка). Впрочем, на дорожки, тропы и объекты благоустройства это ограничение не распространяется.

В профильном комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам напомнили, что санитарные рубки, в том числе погибшего и поврежденного леса, законодательство относит «к мерам по предупреждению распространения вредных организмов» — а все вырубленные растения «подлежат воспроизводству». В этой логике поправки, которыми разрешаются санитарные рубки для размещения рекреационных объектов, «противоречат требованиям о воспроизводстве лесов».

Инициатива же о переводе лесного фонда в земли иных категорий противоречит Земельному кодексу РФ и в целом законодательству РФ о градостроительной деятельности, добавляют в комитете. Отрицательное заключение на законопроект со схожими формулировками ранее дали и в правительстве РФ.

Снятие запрета на перевод земель лесного фонда в другие категории может привести к массовой застройке защитных лесов вокруг городов, даже если речь идет лишь об участках, предоставленных государственным и муниципальным учреждениям, считает эксперт общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов. Он напоминает, что этот запрет был «не напрасно» введен в 2021 году в Лесной кодекс РФ именно для целей рекреационной деятельности.

«Снятие ограничений на устройство объектов рекреации, даже некапитальных, неизбежно приведет к большему повреждению и без того испытывающих сильную антропогенную нагрузку лесов городских агломераций. Эти леса уже довольно сильно фрагментированы, уровень их биологического разнообразия не высок»,— поясняет эксперт. Он добавляет, что у граждан имеется запрос не только на благоустройство ближайших к их жилью лесов, но и на «сохранение лесной среды».

Александр Воронов, Иван Буранов