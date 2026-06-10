Во Франции железнодорожники проводят однодневную забастовку

10 июня во Франции проходит однодневная забастовка сотрудников национальной железнодорожной компании SNCF, сообщает Le Monde. Она организована четырьмя основными профсоюзами железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезда на вокзале Сен-Лазар в Париже накануне забастовки

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Поезда на вокзале Сен-Лазар в Париже накануне забастовки

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В движении поездов по всей стране наблюдаются существенные сбои: не ходит каждый третий высокоскоростной поезд TGV, нарушено движение региональных и пригородных поездов. По данным ведущего профсоюза CGT Cheminots, «почти каждый второй железнодорожник» бастует, а на одной из линий парижского региона — до 95% машинистов поездов. Профсоюзы подчеркивают, что выбрали день так, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров (это не праздничный день, не выходной и не день экзаменов).

Бастующие требуют повышения заработной платы в связи с ростом инфляции из-за войны на Ближнем Востоке и моратория на открытие SNCF для конкуренции. Они не согласны с реорганизацией, подразумевающей дробление компании и создание дочерних предприятий и выбор операторов перевозок в регионах через тендеры.

Руководство SNCF сообщило о готовности встретиться с представителями бастующих, но не раньше 23 июня.

Екатерина Наумова