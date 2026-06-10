Во Франции железнодорожники проводят однодневную забастовку
10 июня во Франции проходит однодневная забастовка сотрудников национальной железнодорожной компании SNCF, сообщает Le Monde. Она организована четырьмя основными профсоюзами железнодорожников.
Поезда на вокзале Сен-Лазар в Париже накануне забастовки
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
В движении поездов по всей стране наблюдаются существенные сбои: не ходит каждый третий высокоскоростной поезд TGV, нарушено движение региональных и пригородных поездов. По данным ведущего профсоюза CGT Cheminots, «почти каждый второй железнодорожник» бастует, а на одной из линий парижского региона — до 95% машинистов поездов. Профсоюзы подчеркивают, что выбрали день так, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров (это не праздничный день, не выходной и не день экзаменов).
Бастующие требуют повышения заработной платы в связи с ростом инфляции из-за войны на Ближнем Востоке и моратория на открытие SNCF для конкуренции. Они не согласны с реорганизацией, подразумевающей дробление компании и создание дочерних предприятий и выбор операторов перевозок в регионах через тендеры.
Руководство SNCF сообщило о готовности встретиться с представителями бастующих, но не раньше 23 июня.