Путин сократил срок медосвидетельствования мигрантов до 30 дней

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила медицинского освидетельствования трудовых мигрантов. Документ опубликован на портале правовых актов.

Прежде мигранты должны были пройти медосвидетельствование в течение 90 дней после въезда в Россию. Теперь этот срок сокращен до 30 дней. Кроме того, иностранцы, приехавшие в страну более чем на 30 суток, обязаны проходить обследование ежегодно. Прохождение медосвидетельствования обязательно для получения разрешений на временное проживание и работу, а также для переоформления патента.

Медосвидетельствование, согласно документу, оплачивают сами мигранты или их работодатели. Закон также запрещает посредничество при обследовании — проводить его смогут только уполномоченные организации. По итогам освидетельствования будет оформляться заключение, в том числе в электронной форме, с занесением в единую информационную систему (ЕГИСЗ).

Если во время обследования у трудового мигранта обнаружат опасные заболевания или выяснится, что он употреблял наркотики, медицинская организация будет обязана в течение 24 часов уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор для принятия решения о высылке.