В Совбезе РФ обсудили защиту государственного материального резерва

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 10 июня провел совещание по совершенствованию управления системой государственного материального резерва России. В мероприятии приняли участие представители руководства Росрезерва, Минобороны, МЧС, Минпромторга, Минэнерго, Минфина, Минздрава, Минсельхоза и других ведомств.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Открывая совещание, Сергей Шойгу отметил, что государственный материальный резерв является важным компонентом системы национальной безопасности РФ. «Заблаговременно сформированные запасы создают возможности для оперативного реагирования на вызовы и угрозы, возникающие в условиях обострения международной обстановки, усиления напряженности и роста локальных конфликтов, продолжающегося санкционного давления на экономику России»,— заявил он (цитата из сообщения пресс-службы аппарата СБ РФ).

В ходе обсуждения участниками совещания было отмечено, что актуальными вопросами функционирования государственного резерва в современных условиях являются:

— повышение уровня накопления запасов материальных ценностей государственного материального резерва для обеспечения задач в области обороны и безопасности, социально-экономического развития РФ, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— необходимость на постоянной основе уточнения номенклатуры материальных ценностей, которая формируется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с учетом оценки рисков;

— развитие инфраструктуры и повышение эффективности управления государственными запасами.

Как сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ, в ходе мероприятия были отдельно рассмотрены вопросы обеспечения сохранности и защиты существующих запасов, особенно в части повышения эффективности мер противодействия атакам с применением средств воздушного нападения.

О том, как работает секретное хранилище Росрезерва, читайте в материале «Ко всему готовая пища».

Елена Черненко