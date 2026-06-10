В МВД предупредили россиян о мошенничестве с талонами на бензин

В России появилась новая схема мошенничества, основанная на теме дефицита топлива в Крыму. Злоумышленники создают чаты в мессенджерах, где предлагают купить талоны на бензин по выгодной цене, сообщили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

В ведомстве уточнили, что участника чата призывают быстро принять решение, перевести деньги и «успеть купить», пока предложение не закончилось. «Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита»,— указали в МВД.

В полиции пояснили, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют сценарии под те темы, которые привлекают внимание людей и «генерируют высокий трафик».

Дефицит топлива наблюдается в Крыму с конца мая, его отпускают по талонам с ограничением в 20 л на человека в сутки. Сегодня восемь АЗС Севастополя возобновили свободную продажу бензина АИ-92 и АИ-95. В республике объясняли перебои нарушением логистики из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.