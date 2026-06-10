Восемь АЗС в Севастополе возобновили свободную продажу бензина

Свободную продажу бензина возобновили сегодня на восьми заправках сети «АТАН» в Севастополе. Там можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В частности, топливо продают на АЗС в Любимовке, на Камышовом шоссе, улице Генерала Мельника, Столетовском проспекте, а также в Инкермане. Бензин АИ-95 Ultra поступит в продажу на заправках в Любимовке и селе Гончарное. На АЗС «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, уточнил губернатор. Вчера несколько АЗС «ТЭС» продавали топливо без ограничений.

В Севастополе в начале июня остановили свободную продажу топлива. Купить бензин можно по приобретаемым заранее талонам, введен лимит в 20 л на человека. Причиной дефицита власти назвали перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.