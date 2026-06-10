Трамп анонсировал удары США по мостам и электростанциям Ирана

Американский президент Дональд Трамп допустил, что США ударят по мостам и электростанциям Ирана. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein, AP Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein, AP

«Возможно, я продолжу (наносить удары по территории Ирана.— “Ъ”). У них был шанс заключить сделку и выжить»,— сказал господин Трамп. Незадолго до интервью телеканалу американский президент написал в Truth Social, что Ирану придется «заплатить цену» за затягивание переговоров.

В ночь на 10 июня иранская сторона сообщила об ударах США по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. Reuters писало, что США атаковали около 20 целей на территории страны. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне.