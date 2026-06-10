Котировки Fonbet на победу на ЧМ-2026
Испания 5,80
Франция 6,00
Англия 8,00
Бразилия, Португалия 9,00
Аргентина 10,00
Германия 15,00
Нидерланды 19,00
Норвегия 30,00
Бельгия 40,00
Колумбия 50,00
Марокко, Япония 65,00
Мексика, США, Швейцария 70,00
Уругвай, Хорватия 80,00
Турция, Эквадор 100,00
Сенегал 120,00
Австрия, Парагвай, Швеция 150,00
Канада 200,00
Шотландия 250,00
Египет, Кот-д’Ивуар 300,00
Чехия 350,00
Алжир, Босния и Герцеговина 400,00
Австралия, Гана, Тунис, Южная Корея 500,00
Иран 600,00
ДР Конго, Саудовская Аравия, ЮАР 1000,00
Ирак, Панама 1500,00
Кабо-Верде, Катар, Узбекистан 2000,00
Иордания, Новая Зеландия 2500,00
Гаити, Кюрасао 3000,00