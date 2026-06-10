Михалков и Мединский приедут на открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге

В Екатеринбург на открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову приедут кинорежиссер Никита Михалков и помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии города, в торжественной церемонии также примут участие актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсер всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова. Среди гостей ожидаются и рок-музыканты, чьи композиции звучали во многих фильмах режиссера, а также участники Свердловского рок-клуба: Сергей Бобунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин и Владимир Шахрин. О замысле скульптуры гостям расскажет автор монумента Мейрам Баймуханов.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Открытие памятника состоится 16 июня. Торжественная церемония начнется в 14:00 возле Дворца молодежи, после чего состоится концерт.

Полина Бабинцева