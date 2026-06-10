Reuters сообщило о снижении турпотока на востоке Латвии из-за беспилотников

Туристы начали отменять поездки и аннулировать бронирования в районах на востоке Латвии из-за беспилотников, сообщает Reuters. Ситуация усугубилась после инцидентов с дронами в мае и июне на территории Латвии, указывает агентство.

Около 85% туристических компаний в Латвии столкнулись с отменами бронирований, следует из данных региональной ассоциации туриндустрии. Часть бизнеса уже потеряла более половины будущих заказов. В ассоциации прогнозируют, что с финансовыми трудностями столкнутся около 500 малых предприятий. В частности, речь идет о бизнесе в «краю голубых озер» — районе недалеко от границы с Россией.

7 мая в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один — на территории нефтебазы. Еще один дрон сбили 8 июня в районе муниципалитетов Лудзы и Резекне. Это первый случай, когда дрон над территорией Латвии был уничтожен силами НАТО. Инциденты с беспилотниками спровоцировали правительственный кризис в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».