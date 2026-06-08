Французская авиация сбила БПЛА в небе над Латвией

Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) объявили об «угрозе в воздушном пространстве» в муниципалитетах Лудзы и Резекне. В небе над Латвией был сбит беспилотник.

«Истребители союзников успешно сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии!» — сообщила пресс-служба NBS в соцсети X, сопроводив запись флагами Франции и Латвии.

Жителям муниципалитетов было рекомендовано укрыться в помещении и не приближаться к «низколетящим или подозрительным объектам». По состоянию на 10:20 мск угроза была снята.

25 марта неподалеку от деревни Доброчина на юго-западе Латвии нашли обломки БПЛА. Премьер-министр страны Эвика Силиня заявила, что это был украинский беспилотник, который мог отклониться от курса. 7 мая в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один — на территории нефтебазы. Инциденты с беспилотниками спровоцировали в стране правительственный кризис.

Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».