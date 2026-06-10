«Без критического мышления любой помощник может навредить»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Одна из лучших тем для смолтока — умные устройства, отслеживающие нашу активность и сон. Часы со встроенными датчиками, браслеты и кольца стали частью жизни. Но опыт у всех разный, и среди знакомых всегда находится человек, который отказался от использования гаджетов для поддержания здоровья. Они дают ощущение контроля, но часто усиливают тревогу.

С одной стороны, устройства решают реальные проблемы: они помогают контролировать состояние при хронических заболеваниях и компенсируют недостаток обращений к врачам. Business Insider приводит историю девушки по имени Кэти-Энн Хейс. С помощью умных часов Garmin она отслеживала свою выносливость при лонг-ковиде. Еще один пример: героиня благодаря комплексному сканированию обнаружила признаки рака на ранней стадии. Таким образом, гаджеты не только мотивируют больше двигаться и качественно отдыхать, но и дают пациентам данные, с которыми проще добиваться внимания врачей.

Но есть и риски, о которых все чаще рассуждают пользователи. Само применение устройств, которые как бы приглядывают за нами, может вызывать тревожную зависимость. Низкий заряд батареи умных часов или фитнес-браслета означает, что устройство не проанализирует сон или не досчитает всю активность за день. Уведомления о недостаточной подвижности провоцируют чувство вины. Люди все чаще смотрят на данные приложений, а не спрашивают себя: «Как я себя чувствую?»

Еще одно последствие — избыточная диагностика. На фоне данных от гаджетов и советов от ИИ некоторые бросаются с головой в бесконечные обследования — делают МРТ, обходят массу специалистов. В итоге, конечно, находят какие-то отклонения, пусть даже безвредные, но все равно создающие стресс. Рынок гаджетов для здоровья уже приблизился к $100 млрд. Кого-то устройства выручают и мотивируют, другие из-за них становятся тревожными ипохондриками. Без критического мышления любой помощник может навредить. Новый отдых — это не попытка находить шаги, а выйти на прогулку вообще без устройств.

Яна Лубнина