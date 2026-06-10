Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The New Zealand Herald / Contributor / Getty Images Фото: The New Zealand Herald / Contributor / Getty Images

27-летний Артур Лидьярд из Окленда работал тренером в спортклубе, серьезно увлекался плаванием и футболом и считал себя спортсменом на максималках. Однако, когда приятель впервые пригласил его побегать на длинные дистанции, Лидьярд понял, что по сравнению с марафонцами он слабак.

Бег стал для новозеландца одной, но пламенной страстью. Он совершал пробежки на городских улицах, преодолел марафон, тренировал легкоатлетов, вырастил первых в Новой Зеландии олимпийских чемпионов по бегу, но главное — он научил человечество убегать от инфаркта. В своей знаменитой статье «Бег ради жизни» он объяснил: сердце — тоже мышца, ей нужны тренировки, и бег — лучшая из них.

Первых последователей Лидьярда не раз арестовывала полиция Окленда. Бегущие по вечерним улицам поклонники ЗОЖ вызывали подозрения. Среди нынешних его фанатов — спортсмены, тренеры и врачи двух полушарий. Сам Лидьярд умер в 87 лет, разъезжая по миру с лекциями. Похоже, его теория работает.

Павел Шинский