«Новому кроссоверу такой "костюм" очевидно к лицу»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Jaecoo J6 Фото: Пресс-служба Jaecoo J6

Есть такой давно и многократно опробованный тест. Если вы хотите понять, насколько солидно выглядит автомобиль, то посмотрите на него в черном кузове. Некоторым моделям этот официальный цвет явно не идет — выглядит как неумелая попытка казаться круче, чем ты есть на самом деле. Но вот новому кроссоверу Jaecoo J6 такой «костюм» очевидно к лицу. В сочетании с большими и широкими колесами, убедительной решеткой радиатора, уверенным «взглядом» фар и силуэтом в целом. В нем угадываются, не побоюсь этого сравнения, черты «британской классики» —такой кроссовер вполне органично смотрелся бы в Москва-Сити или на парковке какого-нибудь министерства.

Но вообще-то Jaecoo J6 не для официоза, а для семейных путешествий. И респектабельный внешний вид отнюдь этому не мешает. За рулем удобно. Специально для рослых российских покупателей, подушки сидений сделаны подлиннее. Руль — круглый, что сегодня редкость. Графика на приборах не для красоты, а для удобства считывания. Пластик в салоне неожиданно мягкий, а материалы обивки износостойкие. Надо сказать, что марка в этой модели совершенно неожиданно сделала упор на путешествия с домашними животными — это не только материалы, но и огромное количество трансформаций салона, а также специальные аксессуары для владельцев собак. Над головой — огромная панорамная крыша, то есть по сути дела у Jaecoo J6 стеклянный потолок, что особенно приятно в путешествиях. Плюс тишина, моторный отсек отлично звукоизолирован, а стекла в передних дверях у кроссовера двойные.

Полуторалитровый двигатель, укомплектованный роботизированной коробкой, развивает 147 л.с, которых для компактного кроссовера вполне хватает и для уверенных обгонов на трассе, и для движения по легкому бездорожью. Последнему также поспособствует высокий клиренс, независимая подвеска всех четырех колес, а также камеры, способные нарисовать «картинку» не только вокруг автомобиля, но и под ним. Вот, пожалуй, главное, что я хотел бы вам рассказать про Jaecoo J6. С этим кроссовером я провел пять дней, которыми остался более чем доволен.